Dwyane Wade ponosen: tudi sin podpira Zayino odločitev

Zaya Wade , hči nekdanjega NBA zvezdnika Dwyanea Wadea , je bila rojena kot fantek Zion . Kot transspolna oseba je izrazila željo po spremembi imena in družino prosila, da bi želela zaživeti kot deklica. Pred nekaj dnevi je situacijo komentiral športnik, sedaj pa se je oglasil tudi njen starejši brat, 18-letni Zaire Wade , obetavni mladi košarkar.

''Spomnim se trenutkov, kako sem težil mami, da si želim bratca''je Zaire zapisal na Instagramu pod njuno fotografijo iz otroštva ter dodal, da je bil edini otrok, ki je zmeraj iskal družbo ter nekoga, za kogar bi lahko skrbel. ''Srečen sem, da je moja najboljša prijateljica Zaya z mano že 12 let.''

Njuno otroštvo je opisal kot idilično: ''Vse sva počela skupaj, se kregala, se igrala, se smejala in jokala. Nikoli pa zapustila drug drugega. Kot sem ti povedal, Zaya - vse bi naredil za to, da si srečna. Vseeno mi je, kaj mislijo drugi, ti si moja najboljša prijateljica, rad te imam in ta ljubezen ne bo nikoli izginila.''