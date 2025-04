Dyan Cannon o svojem intimnem življenju: Imam več ljubimcev

Zvezdnica je spregovorila tudi o svojem preteklem razmerju s komikom Johnnyjem Carsonom. Prejšnji mesec je CBS Sunday News pripravil posebno oddajo, ki je osvetlila življenje televizijske legende in se dotaknila odnosa med zvezdnikoma. Na nedeljskem dogodku, na katerem spoznavajo talente, med drugim na področju pričeske, ličenja, fotografije in oblikovanja za film, je Dyan dejala, da jo že od tedaj vsi okoli nje govorijo o njem."Nenehno poslušam o Johnnyju Carsonu," je dejala igralka.

Za zelo odmeven trenutek je v preteklosti poskrbela Cannonova, ki je priljubljenega televizijskega voditelja, ki je umrl leta 2005 v starosti 79 let, v zadrego spravila med gostovanjem v njegovi oddaji. "Nagajala sem mu in to mi je všeč. Všeč nam je, ko nagajamo moškim, ki običajno niso razburjeni, kajne?" je povedala po poročanju Peopla, preden je potrdila, da sta skrivala svojo zvezo. "Všeč mu je bilo. Všeč mu je bilo. Včasih sva hodila v restavracije in zaprli so celotno restavracijo zanj."