Dylan Sprouse in Barbara Palvin postala starša

Dylan Sprouse in Barbara Palvin sta novico o rojstvu njunega prvega otroka sporočila s skupno objavo na Instagramu, kjer sta delila fotografijo, na kateri v naročju držita hčerko, vsi trije pa so oblečeni v drese ekipe Los Angeles Dodgers. "Letos sva praznik dela vzela dobesedno," sta se pošalila in s tem namignila, da se je deklica rodila 7. septembra, ko v ZDA praznujejo praznik dela.

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34-letni igralec in 32-letna manekenka sta maja razkrila, da pričakujeta prvega otroka, julija pa sporočila, da bo njun prvorojenec deklica. Zvezdnik je takrat dejal, da se vloge očeta deklici zelo veseli, saj bo njegova hči prva deklica v družini Sprouse po zelo dolgem času.