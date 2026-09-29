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Dylan Sprouse in Barbara Palvin postala starša

Los Angeles, 29. 09. 2026 11.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Dylan Sprouse in Barbara Palvin postala starša

Igralec Dylan Sprouse in manekenka Barbara Palvin sta se razveselila prvega otroka. Zakonca sta razkrila, da se je njuna družina pred tremi tedni povečala. Veselo novico, da se jima je pridružila deklica, sta s sledilci delila na družbenih omrežjih. Imena hčerke pa za zdaj še nista razkrila.

Dylan Sprouse in Barbara Palvin sta novico o rojstvu njunega prvega otroka sporočila s skupno objavo na Instagramu, kjer sta delila fotografijo, na kateri v naročju držita hčerko, vsi trije pa so oblečeni v drese ekipe Los Angeles Dodgers. "Letos sva praznik dela vzela dobesedno," sta se pošalila in s tem namignila, da se je deklica rodila 7. septembra, ko v ZDA praznujejo praznik dela.

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34-letni igralec in 32-letna manekenka sta maja razkrila, da pričakujeta prvega otroka, julija pa sporočila, da bo njun prvorojenec deklica. Zvezdnik je takrat dejal, da se vloge očeta deklici zelo veseli, saj bo njegova hči prva deklica v družini Sprouse po zelo dolgem času.

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Zakonca, ki sta se poročila julija 2023, sta hčerko med nosečnostjo ljubkovalno klicala principessa, kar v italijanščini pomeni princesa.

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Dylan Sprouse Barbara Palvin rojstvo hčerka prvič starša

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