Dylan Sprouse in Barbara Palvin pričakujeta prvega otroka.

Igralec Dylan Sprouse in manekenka Barbara Palvin sta na rdeči preprogi v Cannesu presenetila z novico, da pričakujeta prvega otroka. Zvezdniški par, ki se je spoznal na zabavi leta 2017, se je skupaj pojavil na 79. mednarodnem filmskem festivalu, kjer je 32-letnica pokazala nosečniški trebušček.
Par je skupaj poziral fotografom, manekenka, ki je nosila dolgo obleko svetlo modre barve, pa se je medtem ves čas držala za trebušček. Kdaj bo dojenček prijokal na svet, nista razkrila.
Madžarska manekenka je avgusta na družbenem omrežju sporočila, da je zaradi endometrioze prestala operacijo. Zapisala je, da je trpela neznosne bolečine, zaradi katerih je marsikatero noč prespala na kopalniških tleh, šele po obisku strokovnjaka pa je dobila pravo diagnozo in pomoč.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.