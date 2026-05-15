Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dylan Sprouse in Barbara Palvin pričakujeta prvega otroka

Cannes, 15. 05. 2026 17.21 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Dylan Sprouse in Barbara Palvin

Dylan Sprouse in Barbara Palvin bosta postala starša. Igralec in manekenka, ki sta se poročila leta 2023, sta skupaj stopila na rdečo preprogo filmskega festivala v Cannesu, kjer je 32-letna manekenka pokazala nosečniški trebušček.

Igralec Dylan Sprouse in manekenka Barbara Palvin sta na rdeči preprogi v Cannesu presenetila z novico, da pričakujeta prvega otroka. Zvezdniški par, ki se je spoznal na zabavi leta 2017, se je skupaj pojavil na 79. mednarodnem filmskem festivalu, kjer je 32-letnica pokazala nosečniški trebušček.

Dylan Sprouse in Barbara Palvin pričakujeta prvega otroka.
Dylan Sprouse in Barbara Palvin pričakujeta prvega otroka.
FOTO: Profimedia

Par je skupaj poziral fotografom, manekenka, ki je nosila dolgo obleko svetlo modre barve, pa se je medtem ves čas držala za trebušček. Kdaj bo dojenček prijokal na svet, nista razkrila.

Preberi še Na Madžarskem sta se poročila Dyan Sprouse in Barbara Palvin

Madžarska manekenka je avgusta na družbenem omrežju sporočila, da je zaradi endometrioze prestala operacijo. Zapisala je, da je trpela neznosne bolečine, zaradi katerih je marsikatero noč prespala na kopalniških tleh, šele po obisku strokovnjaka pa je dobila pravo diagnozo in pomoč.

dylan sprouse barbara palvin otrok igralec manekenka

Umrla je avstrijska feministična umetnica Valie Export

Bibaleze.si Trenutek, ki je zasenčil vse ostalo v Cannesu
24ur.com Manekenka Josephine Skriver in pevec Alexander DeLeon bosta starša
Bibaleze.si Igralka dva tedna po porodu: Tako je videti četrto trimesečje
Zadovoljna.si Ona je žarela, on pa ni mogel umakniti rok od nje
24ur.com Danny DeVito in Rhea Perlman se bosta razveselila drugega vnuka
24ur.com Margot Robbie in mož Tom Ackerley ujeta na sprehodu z novorojenčkom
24ur.com Indira Ekić je noseča: 'Spol bova razkrila, ko se vrneva domov'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
15. 05. 2026 18.47
Točno t
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Vse povsod naenkrat
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713