Dylan Sprouse se je zaročil z manekenko Barbaro Palvin

Nekdanji Disneyjev zvezdnik Dylan Sprouse in manekenka Barbara Palvin sta zaročena, poroča ET. Dobro obveščen vir je za portal potrdil novico in dejal: "Dylan in Barbara sta zaročena. Prstan že kažeta drugim, zelo sta srečna. Zaljubljena sta drug v drugega in si vedno stojita ob strani, sedaj pa sta srečna še bolj kot ponavadi. Komaj čakata, da skupaj začneta novo poglavje."