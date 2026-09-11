Džejla Ramović in Jakov Jozinović znova ujeta skupaj

Džejla Ramović in Jakov Jozinović sta se znova znašla v središču pozornosti, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil nov videoposnetek, na katerem sedita drug ob drugem. Video je nastal v Beogradu, z njim pa so postale govorice, da sta pevec in pevka že nekaj časa v zvezi, spet glasnejše.
Kot je razvidno iz posnetka, se je med gosti na zabavi v srbski prestolnici zbralo veliko znanih imen. Za isto mizo kot Jozinović in Ramovićeva pa sta bili tudi Nina Badrić in Aleksandra Prijović, med njimi pa je vladalo sproščeno vzdušje. Govorice, da sta Džejla in Jakov več kot le prijatelja, so se najprej pojavile poleti, ko je Hrvat na družbenem omrežju delil posnetke, ki so nastali med oddihom na čolnu, njegovi sledilci pa so na njih prepoznali tudi Džejlo.
Ta je bila do nedavnega v zvezi z našim pevcem Bojanom Cvjetićaninom, s katerim pa razmerja nista nikoli javno potrdila, razšla pa naj bi se pred poletjem.
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