Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Džejla Ramović in Jakov Jozinović znova ujeta skupaj

Beograd, 11. 09. 2026 19.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Džejla Ramović in Jakov Jozinović

Že nekaj časa krožijo govorice, da naj bi bila hrvaški pevec Jakov Jozinović in bosanska pevka Džejla Ramović par. Ker se je na družbenih omrežjih pojavil nov video, na katerem so ju znova ujeli skupaj, pa so te postale še glasnejše. Zvezdnika zveze javno nista potrdila.

Džejla Ramović in Jakov Jozinović sta se znova znašla v središču pozornosti, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil nov videoposnetek, na katerem sedita drug ob drugem. Video je nastal v Beogradu, z njim pa so postale govorice, da sta pevec in pevka že nekaj časa v zvezi, spet glasnejše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razvidno iz posnetka, se je med gosti na zabavi v srbski prestolnici zbralo veliko znanih imen. Za isto mizo kot Jozinović in Ramovićeva pa sta bili tudi Nina Badrić in Aleksandra Prijović, med njimi pa je vladalo sproščeno vzdušje. Govorice, da sta Džejla in Jakov več kot le prijatelja, so se najprej pojavile poleti, ko je Hrvat na družbenem omrežju delil posnetke, ki so nastali med oddihom na čolnu, njegovi sledilci pa so na njih prepoznali tudi Džejlo.

Preberi še Je Jakov Jozinović poljubljal nekdanje dekle Bojana Cvjetićanina?

Ta je bila do nedavnega v zvezi z našim pevcem Bojanom Cvjetićaninom, s katerim pa razmerja nista nikoli javno potrdila, razšla pa naj bi se pred poletjem.

jakov jozinović džejla ramović pevka pevec par

Dva dneva po pogrebu brata umrla še norveška princesa

24ur.com Bojan Cvjetićanin z domnevnim dekletom v Barceloni
Zadovoljna.si Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?
24ur.com Je Jakov Jozinović poljubljal nekdanje dekle Bojana Cvjetićanina?
24ur.com Brutalno pretepli srbsko pevko Ano Nikolić
24ur.com Chorchyp in Sash Kuzma ob novi pesmi: Bila je sreča v nesreči
24ur.com Severinin seks buri duhove
24ur.com Ane Nikolić niso pretepli, bivši prijatelj širil lažne informacije
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
Otroku pomagate pri domači nalogi? Tukaj je meja, ki je starši pogosto ne opazijo
Otroku pomagate pri domači nalogi? Tukaj je meja, ki je starši pogosto ne opazijo
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
vizita
Portal
'Tihi ubijalec' se dobro skriva: 5 živil, za katera niste vedeli, da zvišujejo raven holesterola in ogrožajo zdravje srca
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
cekin
Portal
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
moskisvet
Portal
Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv
Zoja je nova slovenska lepotna kraljica
Zoja je nova slovenska lepotna kraljica
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ful gas 3
Ful gas 3
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951