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Tuja scena

Džejla Ramović in skrivnostni moški – kdo jo vozi na motorju?

Zadar, 24. 07. 2026 09.14 pred 34 minutami 2 min branja 8

Avtor:
K.A.
džejla ramović

Po tem, ko je nedavna objava Jakova Jozinovića, na kateri se poljublja z neznanim dekletom, sprožila burne razprave v javnosti, da naj bi šlo za Džejlo Ramović, je mlada pevka zdaj poskrbela za nove govorice. Zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem z neznanim fantom uživa v vožnji z motorjem, zdaj pa se vsi sprašujejo le eno – kdo je to?

Da je mlada in lepa Džejla Ramović v središču pozornosti, kjer koli se pojavi in karkoli naredi, ni presenečenje. Prav vse namreč zanima, kdo ji greje srce in ali gre res za znani obraz, kot je denimo Jakov Jozinović ali Bojan Cvjetićanin. Ko so se končno malo polegle govorice o morebitnem ljubezenskem trikotniku, pa je pevka kar sama sprožila nove.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila kratek videoposnetek, na katerem se s sopotnikom vozi na motorju ob morju. Posnetek romantične vožnje z motorjem ob sončnem zahodu je v trenutku preplavil splet in znova sprožil ugibanja o tem, kdo je fant na motorju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod posnetkom so sledilci namreč takoj začeli ugibati, ali gre morda za Jakova, nekateri pa so se v komentarjih javili z idejo, da je moški na posnetku najverjetneje njen dobri prijatelj in vplivnež Marko Vuletić. Njuno prijateljstvo ni nobena skrivnost, saj se redno pojavljata skupaj na dogodkih in drug drugega objavljata, a obenem poudarjata, da med njima ni ljubezenskih čustev.

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24-letnica je z objavo znova dovolila le delni vpogled v svoje zasebno življenje, s čimer pa je zopet poskrbela, da je razburila javnost. Pozornost, ki se je dvigovala okoli nje, ko se je začelo govoriti, da je prav ona dekle na jadrnici, ki jo je poljubljal Jakov na zdaj že izbrisanem posnetku, ji očitno godi.

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Oboževalci vsako njeno potezo natančno preučijo, saj jih zanima, ali gre za novo romanco v svetu estrade ali zgolj za preživljanje prostega časa v krogu prijateljev. A ker Džejla o svojem zasebnem življenju vztrajno molči, vse skupaj ostaja zavito v tančico skrivnosti in pušča domišljiji prosto pot.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Džejla Ramović Jakov Jozinović estrada ljubezensko življenje družbena omrežja Marko Vuletić ugibanja

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KOMENTARJI8

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Raul
24. 07. 2026 09.44
Kdo je to??????samo vprasam za prijatlja,ker zadnje case se kar serijsko pojavljajo estradniki,kdo jih vinancira,ali so to davkoplacevalci
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+2
2 0
mastablasta
24. 07. 2026 09.48
in to ponavadi neki južni
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0 0
Uroš
24. 07. 2026 09.40
Jaz sem tudi videl danes enega na motorju in sem se spraševal, kam gre. Če bi radi napisali članek o tem, mi pišite, da vam povem več o tem...
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+3
3 0
peglezn
24. 07. 2026 09.35
kdo so vsi ti ljudje?
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+4
4 0
lakala28
24. 07. 2026 09.33
Kdorkoli že je, ima airbage na hrbtu. Blagor njemu, da mu je to zrastlo.
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+1
1 0
McGregor---
24. 07. 2026 09.33
Koliko stanejo te samopromocije⁉️ Sam prašam za prjatla 😂😂😂
Odgovori
+4
4 0
blue3dragon
24. 07. 2026 09.28
Kdo? Kaj?
Odgovori
+4
4 0
Uroš
24. 07. 2026 09.26
Kdo?
Odgovori
+6
6 0
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