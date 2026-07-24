Džejla Ramović in skrivnostni moški – kdo jo vozi na motorju?

Da je mlada in lepa Džejla Ramović v središču pozornosti, kjer koli se pojavi in karkoli naredi, ni presenečenje. Prav vse namreč zanima, kdo ji greje srce in ali gre res za znani obraz, kot je denimo Jakov Jozinović ali Bojan Cvjetićanin. Ko so se končno malo polegle govorice o morebitnem ljubezenskem trikotniku, pa je pevka kar sama sprožila nove.

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Priljubljena zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila kratek videoposnetek, na katerem se s sopotnikom vozi na motorju ob morju. Posnetek romantične vožnje z motorjem ob sončnem zahodu je v trenutku preplavil splet in znova sprožil ugibanja o tem, kdo je fant na motorju.

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Pod posnetkom so sledilci namreč takoj začeli ugibati, ali gre morda za Jakova, nekateri pa so se v komentarjih javili z idejo, da je moški na posnetku najverjetneje njen dobri prijatelj in vplivnež Marko Vuletić. Njuno prijateljstvo ni nobena skrivnost, saj se redno pojavljata skupaj na dogodkih in drug drugega objavljata, a obenem poudarjata, da med njima ni ljubezenskih čustev.

24-letnica je z objavo znova dovolila le delni vpogled v svoje zasebno življenje, s čimer pa je zopet poskrbela, da je razburila javnost. Pozornost, ki se je dvigovala okoli nje, ko se je začelo govoriti, da je prav ona dekle na jadrnici, ki jo je poljubljal Jakov na zdaj že izbrisanem posnetku, ji očitno godi.