Đoković delil dopustniške fotografije s Korčule

Srbski teniški prvak Novak Đoković , ki je na nedavnem teniškem prvenstvu v Wimbledonu osvojil prvo mesto in od vojvodinje Kate Middleton prejel prestižni pokal, se je po prigarani zmagi z družino odpravil na zaslužen oddih in polnjenje baterij pred novimi športnimi podvigi. Na svojem uradnem Facebook profilu, ki šteje več kot sedem milijonov všečkov, je nedavno delil videoposnetek sproščenega dopustniškega večera ob prepevanju ene najbolj znanih skladb pokojnega hrvaščega glasbenika Oliverja Dragojevića 'Kad mi dođeš ti'. Videoposnetek je obogatil z zapisom, v katerem je omenil tudi svojo soprogo Jeleno : ''Kad mi dodješ tii i osmejh vratiš mii, sva patnja i bol života mog će proć ... Čaroben večer. Prepevanje s klapo s Korčule. Čudovita izkušnja. Hvaležen sem, ker lahko tako posebne trenutke delim z Jeleno.''

Dan kasneje je svoje oboževalce razveselil z objavo fotografij, na katerih se je prepustil morskim radostim s svojo boljšo polovico. Slike so nastale s ptičje perspektive, Jelena in Nole pa sta si privoščila lenarjenje na napihljivih blazinah v obliki metulja.

Številni so pozdravili Noletovo gesto in poklon pokojnemu hrvaškemu glasbeniku, prav tako pa izvirnost fotografij, s katerimi je uspel zajeti vzdušje Korčule na izviren in domiseln način. Razveselil jih je tudi njegov trden odnos s soprogo Jeleno, s katero ima dva otroka: štiriletnega Stefana in enoletno Taro.