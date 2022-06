EBU: Ukrajina ne izpolnjuje pogojev za izvedbo Evrovizije

Ugibanja o prihodnosti Pesmi Evrovizije so se pričela pojavljati že v trenutku, ko je veliki kristalni mikrofon 14. maja v Torinu osvojil Kalush Orchestra . Šesterica fantov, ki je s kombinacijo melosa in hiphopa prepričala Evropo, prihaja namreč iz države, kjer se že vse od 24. februarja odvija vojna.

Zaskrbljenost je ob tem izrazila tudi Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je v sodelovanju z Javno radiotelevizijsko družbo Ukrajine (UA:PBC) prišla do spoznanja, da Ukrajina prihodnje leto ne bo zmožna gostiti Evrovizije. V izjavi za javnost je EBU pojasnil, da je optimalno rešitev za prihodnjo Evrovizijo v sodelovanju z Ukrajinsko televizijo preučeval vse od zmage Kalush Orchestra. "Tradicija je postala, da zmagovalec tekmovanja za Pesem Evrovizije gosti tekmovanje naslednje leto, pri čemer zagotavlja določena merila, vključno z zagotavljanjem izvedljivosti uprizoritve dogodka in izpolnjevanjem varnosti vseh deležnikov, vključno z javnostjo."

"Glede na vojno, ki poteka od ruske invazije na letošnjo zmagovalno državo, si je EBU vzel čas za izvedbo popolne ocene in študije izvedljivosti s strokovnjaki UA:PBC in tretjih oseb, vključno z vprašanji varnosti in zaščite," so zapisali v izjavi in poudarili, da je organizacija festivala "ena najkompleksnejših televizijskih produkcij na svetu," za katero je potrebno kar 12 mesecev časa priprav.