Economic Times: Snoop Dogg na OI zasluži več kot 459 tisočakov na dan

Snoop Dogg ima na letošnjih olimpijskih igrah prav posebno nalogo, saj ga je ena od ameriških televizijskih mrež angažirala kot posebnega poročevalca iz Pariza, kjer spremlja tekmovanja in navija za ameriške športnike. 52-letni zvezdnik je bil tudi med tistimi, ki so nosili olimpijsko baklo, kot poroča Economic Times , pa naj bi dobil raper za svoje delo tudi zajeten kupček denarja.

Po poročanju omenjenega finančnega dnevnika, naj bi Snoop Dogg zaslužil 458 730 evrov na dan in ima pokrite vse osnovne stroške, zaradi česar je eden najbolje plačanih posameznikov na pariških olimpijskih igrah. Številni njegovi oboževalci trdijo, da je do zaslužka upravičen, saj je poskrbel za obilico zabave s svojim delom poročevalca.

Raper pa ni le zabaven kot komentator dogajanja, za veliko smeha je poskrbel tudi z izbiro svojega videza, s svojimi plesnimi točkami in izbiro gostov, s katerimi kramlja med oddajami. 52-letnik, ki je ljubitelj športa, je bil opažen na številnih tekmah v sklopu olimpijskih iger, med drugim so ga opazili na tribunah, kjer je z majico z natisnjenim obrazom telovadke Simone Biles spremljal gimnastiko, v polni jahaški opravi si je v družbi Marthe Stewart ogledal jahalno tekmovanje, preizkusil pa se je tudi v judu. Neopazen ni ostal niti na družbenih omrežjih, kjer krožijo številni videi, ki so jih delili navdušeni obiskovalci, ti pa so ga označili tudi za nekakšno maskoto letošnjih iger.