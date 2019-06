Ed dobil svoj kečap: 'Dejansko je pravi in kmalu bo na voljo!'

Znano je, da je 28-letni Ed Sheeran velik ljubitelj Heinzovega kečapa, celo do te mere, da ima njegov logotip vtetoviran na roki. Očitno pa bo iz tega naredil tudi posel, saj so za posebno izdajo ob 150-letnici spremenili ime v Edchup in se s tem simpatično poklonili zvezdniku.

Kantavtorski superzvezdnikEd Sheeranje že dolgo časa zelo glasen zagovornik in oboževalec kečapa znamkeHeinz, kar zagotovo vedo tudi oboževalci, ki se spoznajo na njegove tetovaže. Zdaj pa je obelodanil, da so posebej zanj ime spremenili v Edchup, hkrati pa je na etiketi paradižnik, ki so ga spremenili, da ima njegovo pričesko in očala, da je podoben njemu. Posebno serijo ob 150-letnici znamke bodo kmalu začeli prodajati na Otoku, sicer pa bodo za Edove superoboževalce ponudili tudi prvih 150 stekleničk, ki bodo v mednarodni prodaji. Edov kečap so sicer že dobile njegove lokalne gostilne v Framlinghamu v britanskem Suffolku.