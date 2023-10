Ed Sheeran dokončal svojo grobnico: Ko pride ta dan, bom šel tja

Ed Sheeran je že pred časom zaprosil za dovoljenje, da si na posestvu v Angliji zgradi lastno kapelo, pozneje pa se je domislil, da bo pod njo zgradil še grobnico. Kot je nedavno razkril v intervjuju za revijo GQ, je ta že dokončana in čaka, da bo služila svojemu namenu. 32-letnik je povedal, da se mu je zamisel o tem, da bi bil tam pokopan, utrnila šele, ko je bilo svetišče dokončano.

Ed Sheeran je nedavno spregovoril o tem, zakaj se je odločil, da si na lastnem dvorišču postavi tudi svoj grob. Ta stoji na njegovem posestvu v Angliji, v začetku leta pa je 32-letnik zaprosil za gradbeno dovoljenje za grobnico, ki so jo postavili pod kapelo, ki že stoji na njegovem posestvu. Kot je poročal The Guardian, je pevec leta 2019 pridobil dovoljenje za gradnjo "zasebnega zatočišča za kontemplacijo in molitev" na svojem posestvu v Suffolku, ki je ocenjeno na 4,2 milijona evrov.

Ed Sheeran bo po smrti pokopan na lastnem posestvu. FOTO: Profimedia

"Tega ne bi poimenoval grobnica," je povedal za GQ in dodal, da gre v resnici za kapelo. Veliko ljudi v Edovem življenju, ki so umrli, je bilo upepeljenih, sam pa si je zaželel kraj, kjer bi lahko za njimi žaloval. Ko so ga gradili, se mu je zdela stavba tako lepa, da je želel biti pokopan tam, na mestu, kamor bi se ga lahko prihajali spominjat njegovi otroci.