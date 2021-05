Ed Sheeran: Hči ni oboževalka moje glasbe

Ed Sheeran in Cherry s hčerko na sprehodu.

Vseeno pa obstaja ena pesem, ki je deklici všeč: ''Rada ima skladbo Shape of You. Zvok marimbe je zanjo tako prijeten, ne mara pa ničesar preveč glasnega ali razbijajočega.'' 30-letni pevec se je z ženo Cherry Seaborn hčere razveselil septembra lani. Veselo novico pa je glasbenik naznanil na družbenih omrežjih.

Takrat je objavil: "Prejšnji teden je Cherry ob pomoči neverjetnega medicinskega osebja rodila našo lepo in zdravo hčerko Lyro Antarctico Seaborn Sheeran. Zaljubljeni smo vanjo. Tako mamica kot dojenčica se imata neverjetno in vsi smo v devetih nebesih. Upamo, da boste lahko spoštovali našo zasebnost. Pošiljam vam veliko ljubezni in se vidimo, ko bo čas, da se vrnem," ob tem pa objavil tudi fotografijo majhnih nogavičk.