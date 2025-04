Ed Sheeran ima na posestvu odslej tudi svoj pub

Posestvo britanskega glasbenika Eda Sheerana ima vse, kar 34-letnik potrebuje. Zvezdnik se je nedavno pojavil v podkast oddaji Call Her Daddy , kjer je voditeljici Alex Cooper povedal, da je dal na svojem vrtu zgraditi lasten pub in kapelo, razkril pa je tudi, kaj skriva v svojih katakombah.

Kot je povedal, se je za lasten pub odločil, ker zaradi svoje prepoznavnosti ne more več obiskati najljubšega lokalnega puba, zato je našel rešitev in na vrtu posestva, kjer je stal skedenj, zgradil svojo različico lokala, ki ga je kupil kar na priljubljenem spletnem portalu za prodajo. Svoj pub je poimenoval Lancaster Lock – po srednjih imenih mame in babice – tam pa odslej prireja svoje zabave. Nanje običajno povabi od pet do dvanajst ljudi, kar je po njegovem mnenju pravo število za popolno družbo.

V pubu je razstavil različne spominke, ki jih je nabral skozi leta in so se mu nakopičili v hiši, zdaj pa so predmeti, kakršen je podpisan dres nogometnega zvezdnika, našli svoje mesto. Lokal ima poseben vhod skozi tunel, ki služi tudi kot soba za poslušanje glasbe in kinodvorana. Tam so se znašli tudi razni rekviziti s snemanj, ki jih zbira, je še razkril.