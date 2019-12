Ed Sheeran izgubil 25 kilogramov, ker so ga označili za debelega

Glasbenik Ed Sheeran je razkril, da je izgubil dobrih 25 kilogramov, ker so ga zlobni jeziki označili za debelega. Za podcast Behind The Medal je Ed povedal, da so s slavo prišle tudi negotovosti, a poudaril, da so bili verjetno tisti, ki so grdo govorili o njem, tudi sami nesamozavestni.

28-letnik je v preteklosti že dejal, da je s spremenjeno prehrano izgubil dobrih 13 kilogramov, vendar zdaj svojo kondicijo med turnejo vzdržuje in izboljšuje še s tekom in kolesarjenjem. "Nikoli nisem imel negotovosti, potem pa so jih ljudje izpostavili in sem o njih začel razmišljati," je povedal za omenjeni podcast.

Sheeran je za svojih več kot 100 kilogramov krivil nezdravo hrano in razkril, da so mu prijatelji zaradi prekomerne teže nadeli porogljiv vzdevek. "Moji prijatelji so me včasih klicali 'Teddy dve večerji'. Na turneji je bilo zelo lahko piti vsak večer, saj je vedno kdo prišel na obisk," je pripovedoval in dodal: "Moja težava je bila, da sem šel v pub, jedel klobase in krompirjev pire, pito, mogoče še puding in nato veliko piva. Potem pa nisem telovadil."

Sheeran pa je še dejal, da je na turneji potreboval veliko discipline in ima tako zdaj 76 kilogramov. Zdaj je pevcu tudi bolj prijetno nastopati v svojih videospotih in je v podcastu navedel tudi razlog, zakaj ni nastopil v svojih prvih videospotih, kot sta Lego House in The A Team. "Bil sem približno iste starosti, kot so bili Justin Bieber in fantje iz One Direction," je pripovedoval. "Vsi so imeli 'radiatorčke' in spraševal sem se, če bi tudi jaz moral biti tak kot oni," se je zaupal, a dodal, da se zdaj počuti bolj samozavestnega in je tako nastopil tudi v svojem najnovejšem videospotu, ki ga je dobila pesem Put it all on me, v katerem se pojavi tudi njegova žena Cherry Seaborn.