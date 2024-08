Ed Sheeran je kupil manjši delež svojega najljubšega nogometnega kluba

Sheeran je najbolj znan navijač kluba in sponzor dresov Ipswicha že od leta 2021. Njegov nov status manjšinskega lastnika mu bo omogočil tudi dostop do izvršne lože na stadionu Portman Road, so sporočili iz kluba. "Resnično sem navdušen, da sem kupil majhen odstotek svojega domačega nogometnega kluba," je dejal pevec in dodal: "Sanje vsakega ljubitelja nogometa so biti lastnik kluba, za katerega navija, in zelo sem hvaležen za to priložnost."

Zvezdnik je veselo novico delil tudi na družbenem omrežju, kjer je med drugim zapisal: "Resnično sem navdušen nad dejstvom, da sem kupil majhen delež mojega domačega nogometnega kluba @ipswichtown. Vsak nogometni navdušenec sanja o tem, da bi bil lastnik kluba, za katerega navija, in zelo sem hvaležen za to priložnost. V Suffolku živim od svojega 3. leta in čeprav sem veliko potoval po svetu in se včasih počutim kot tujec v velikih mestih, sem se zaradi Suffolka in Ipswicha vedno počutil del skupnosti."

Ipswich se bo ta teden vrnil v Premier ligo, prvič po letu 2002. Svojo sezono začenja s tekmo na domačih tleh, kjer bodo zaigrali proti Liverpoolu. "Tako veselje je biti oboževalec Ipswicha. So vzponi in padci, toda pojem nogometa je, da znaš sprejeti oboje. Nisem delničar z glasovalno pravico ali član upravnega odbora. V klub, ki ga imam rad, sem vložil samo nekaj denarja, oni pa so mi vrnili gesto. Zato prosim, ne pošiljajte mi predlogov o podpisovanju novih članov ali različne taktike. Navdušen sem, da se Premier liga začne že ta vikend," je v prikupni objavi še zapisal zvezdnik.