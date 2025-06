Ed Sheeran je moral zaradi neljubega dogodka izjemno poostriti varovanje

"Na primer, imam 24-urno varovanje na domu, varnostnike imam pri hčerkah, varnostnike imam pri sebi, varnostnike imam pri ženi, preprosto zato, ker se je v preteklih letih zgodilo nekaj čudnih stvari," je povedal in dodal: "Veste, zunaj je veliko nevarnih ljudi. Imeli smo že poskuse vloma in podobno. Torej, ne vem, to je nekakšna osnovna stvar, o kateri, veste, nihče nikoli zares ne govori, ampak to je nekako del normale, če si znan, se mi zdi."

Ed je povedal, da mu je slava otežila vsakdanje stvari, predvsem druženje z otroki, in da mu je hudo, da jih na primer ne more odpeljati v park. "Tega ne počnem prav pogosto. Mislim, da ... od vseh stvari, ki sem jih poskušal početi normalno za svoje otroke, jih preprosto počnemo na ... veste, mama mojega prijatelja je bila v pantomimi in za to je bila popoldanska predstava, zato je zaprla streho gledališča, da smo lahko sedeli sami in jo gledali v pantomimi," je dejal in dodal: "Torej še vedno počneš običajne stvari, vendar na zelo nadzorovan način. In to ni tako zame ... kot da nisem oseba, ki bi rekla 'nihče me ne gleda', sploh nisem takšna oseba. Rad sem zunaj." Sheeran je poročen s Cherry Seaborn, s katero imata dve hčerki.