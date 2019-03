Ed Sheeran je osnovno šolo sovražil: Vsak dan sem jokal

28-letni Ed Sheeran , ki je danes priljubljen glasbenik in je med drugim pel na britanski kraljevi poroki princa Harryja in Meghan Markle , je postal štirikratni prejemnik laskavega grammyja in se v srca širše javnosti prikradel zaradi posvečenosti dobrodelnim dejanjem, je nedavno spregovoril o času, ko je zaradi svojega videza preživljal zbadanja in ustrahovanja sošolcev.

Pred kratkim je z DJ Nihalom in raperjem Davom govoril o pomembnosti antirasistične kampanje Ljubite glasbo, sovražite rasizem (Love Music Hate Racism) in priznal, da je bila prav glasba tista, ki mu je pomagala do samozavestnejšega odnosa in občutka pripadnosti.

Zaradi svojih oranžnih las, korekcijskih očal in govorne napake je bil namreč v otroških in najstniških letih pogosto tarča napadov vrstnikov, ki se jim je njegov videz zdel nenavaden. Glasbenik je priznal, da je zaradi neprijetnih izkušenj šolo sovražil, vsak dan po pouku pa je jokal: ''Zaradi videza sem vedno nekoliko izstopal in nisem imel sreče niti pri dekletih. Ko sem se začel ukvarjati z glasbo, so se mi za hrbtom smejali in govorili Oh, to je ta oranžnoglavi tip z majhno kitaro''' Izkušnja, ki jo je prestal, ga je danes izoblikovala v osebo, ki se lažje poistoveti z mladimi: ''Otrokom vedno govorim, da je 'biti čuden' odlična stvar. Jaz sem izstopal prav zaradi svoje drugačnosti.'' Obiskoval je osnovno šolo, kjer so bile priljubljene športne discipline, sam pa ni imel nikakršne strasti do telesnih aktivnosti. Stvari so se nekoliko spremenile, ko se je vpisal na srednjo šolo. Tam je lahko igral kitaro in preko glasbe premostil občutek nepripadnosti. Sebe je začel doživljati drugače in po svoje je, kot pravi, postal ponosen na svoj izstopajoči in nevsakdanji videz.

Sheeran je v razmerju s prijateljico iz otroštva, Cherry Seaborn, s katero naj bi se zaročil leta 2017 in se, po poročanju tujih medijev, dobro leto dni pozneje tudi poročil. Glasbenik govoric in namigovanj o poroki ni uradno komentiral. Njegovo skupno premoženje po ocenah Forbesa (2018) znaša dobrih 100 milijonov evrov.