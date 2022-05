Ed Sheeran je pokojnemu Tomu Parkerju plačal stroške zdravljenja

Tom Parker je marca v 34. letu starosti umrl zaradi agresivne oblike možganskega tumorja. Jeseni 2020 so mu namreč diagnosticirali možganskega raka, bitko z boleznijo pa je izgubil 18 mesecev kasneje. Pred smrtjo je pevec skupine The Wanted napisal knjigo spominov Hope: My Inspirational Life , v kateri je razkril, da mu je, ko je bil najbolj bolan, nekaj računov za stroške zdravljenja poravnal kar Ed Sheeran .

V knjigi, ki bo izšla 26. maja, je po poročanju The Suna zapisal, da mu je Edovo dejanje zelo veliko pomenilo. "Tega javno še nisem povedal (verjetno bo jezen, ampak vseeno bom to naredil), ampak Ed je zelo poseben – pomagal mi je z zdravstvenimi računi, ko sem iskal druge možnosti zdravljenja in odšel na zdravljenje z imunoterapijo pri zasebniku. Tega mu ne bi bilo treba storiti, ampak z ženo Kelsey sva mu zelo hvaležna za podporo, ki nama je ogromno pomenila."

Nedavno je o Tomovi smrti prvič javno spregovorila njegova žena Kelsey Parker, ki ima z njim dva otroka, dveletno Aurelio in enoletnega Bodhija. Razkrila je, da se je glasbenik z boleznijo boril do zadnjega diha, ko je umrl, pa ga je držala za roko, medtem ko je v ozadju igrala njegova priljubljena pesem Live Forever. "Vse do zadnjega trenutka je bilo čudovito. Sama ljubezen. V sobi je bilo toliko ljubezni in bila sva sama. Zgolj on in jaz, lepo je bilo. V sobi smo mu ves dan predvajali glasbo, saj je bila to njegova strast," se je spominjala njunih zadnjih trenutkov.