Ed Sheeran kot prvi mednarodni umetnik, ki je izvedel koncert v Butanu

"Sinoči sem imel čast kot prvi mednarodni umetnik peti v Butanu," je pripisal in se skliceval na svoj nastop, ki se je odvil 24. januarja na stadionu Changlimithang v prestolnici Thimphu. "Kakšen nastop, kakšna država, kako čudovit kraj z neverjetnimi ljudmi." Zdi se, da je obisk pustil velik vtis nanj, saj je nadaljeval: "Sporočite mi, če se lahko preselim tja, prosim in hvala." Sheeran je svoj zapis zaključil z zahvalo državi, ki je sprejela njega in njegovo ekipo, in izrazil upanje, da se bodo kmalu spet videli.

Razkril je tudi, da je imel priložnost obedovati s kraljevim parom države, kraljem Jigmejem Khesarjem in kraljico Jetsun Pema. "Včeraj sem šel na večerjo s kraljem in kraljico, ki sta mi povedala, da želita, da državo obiščejo ljudje, ki jo bodo spoštovali, imeli radi in bodo upoštevali ideale." Zvezdnik je dodal: "Ja, zelo sem počaščen, da so me izbrali, in komaj čakam, da nastopim."

V videoposnetku je videti, da so obiskovalci izjemno uživali, pevec pa jih je med koncertom nagovoril: "Bil sem po vsem svetu, bil sem v čudovitih krajih, a česa takega še nisem počel." Zvezdnikovi sledilci so se med komentarji složno strinjali, da so za nastop izbrali pravo osebo, saj menijo, da je spoštljiv in zna ceniti vse, kar mu je ponujeno.