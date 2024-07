Ed Sheeran kritično o vladi: Raje podpirajo bankirje kot umetnike

Voditelj podkasta Theo Von je Eda Sheerana med svojim obiskom v Združenem kraljestvu vprašal po najbolj nevarnem predelu mesta. Pevec pa se je na to vprašanje odzval burno. "Rekel bi, da so vsi predeli Londona nevarni. Dobesedno so vsi predeli nedorečeni. Mislim, da nisi nikjer varen in da se območja, glede na varnost, ne razlikujejo. Ne glede na to, kje si, ne smeš delati neumnosti. Če boste nosili drago torbo, na primer Louis Vuitton, in imeli na sebi uro v vrednosti 200 tisočakov, vas bodo oropali ne glede na lokacijo."

Zvezdnik je nato obsodil pomanjkanje podpore umetnosti s strani konservativne stranke in jo obtožil, da raje podpira bankirje kot glasbene skupine. Tekstopisec in dobitnik prestižnih glasbenih nagrad je grajal režim, ki naj bi ignoriral talent in popolnoma odvzel pomen neverjetnim umetniškim skupnostim in osupljivim talentom vseh starosti v Veliki Britaniji.

Kljub slavi glasbenik še vedno sodeluje s šolami v svojem domačem kraju. "Do mene je prišel moj učitelj iz šolskih dni in dejal: Vlada, ki je trenutno na oblasti, sploh ne ceni umetnosti. Ukinili so jim namreč vsa sredstva, ki so jih pred tem prejemali. Tako sem začel financirati svojo lokalno srednjo šolo. Videli smo ogromen napredek pri otrocih, ki pišejo, ustvarjajo in se na splošno ukvarjajo z umetnostjo," je dejal in dodal: "Tam sem zgradil snemalni studio. Očitno je videti, da šola postaja vse boljša pri glasbi. Zdaj smo se odločili, da bomo to naredili po vsej državi. Obiskujemo šole in kraje, ki resnično potrebujejo financiranje za razvoj glasbe."

Ed je še dodal, da lahko pomanjkanje financ in podpore povzroči veliko krizo za njihovo prihodnost, saj meni, da zaradi tega veliko talentiranih mladostnikov ne bo doseglo uspeha, kot bi ga lahko. Poudaril je še, da je med svojimi obiski šol videl veliko otrok, ki imajo že v najstniških letih večji potencial kot on.