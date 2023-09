Ed Sheeran manj kot uro pred koncertom odpovedal nastop

Oboževalci Eda Sheerana so dolge ure pred začetkom koncerta čakali pred dvorano v Las Vegasu, v kateri bi moral pevec nastopiti. A kljub temu, da so več ur stali na vročini, ga niso dočakali. Zvezdnik je manj kot uro pred koncertom odpovedal svoj nastop in ga prestavil na 28. oktober. Kot je zapisal v objavi na Instagramu, je prišlo do nepredvidenih zapletov, ki vplivajo na njegov nastop, obenem pa se je iskreno opravičil vsem oboževalcem.

Ed Sheeran bi moral v soboto zvečer nastopiti v Las Vegasu, a so njegov nastop preprečili nepričakovani zapleti. "Ne morem verjeti, da to pišem, a smo med pripravami na naš koncert naleteli na nepričakovane zaplete. Nastopa ne moremo izvesti," je na Instagramu zapisal zvezdnik, ki je nastop odpovedal manj kot uro pred začetkom. "Zelo mi je žal. Vem, da ste pripotovali od daleč zaradi mene in želim si, da bi lahko stvari spremenil. Koncert prestavljam na soboto, 28. oktobra, veljale pa bodo iste vstopnice. Zelo, zelo mi je žal," je še nadaljeval pevec.

Kaj je preprečilo nastop slavnega glasbenika, na katerega so oboževalci čakali že ure pred koncertom, ni znano. Zelo hitro so se sicer pojavile govorice o tem, da so za prestavitev koncerta krive tehnične težave. Na stadionu Allegiant naj ne bi poskrbeli za ustrezne zaslone nad občinstvom, ki jih zvezdnik potrebuje za svoj nastop, in ker si oboževalcem ni želel dati manj, kot se od njega pričakuje, je koncert raje odpovedal oziroma prestavil.

Številni oboževalci so bili ob novici, da svojega najljubšega pevca ne bodo videli, milo rečeno ogorčeni in jezni. Svoje razočaranje so seveda izrazili v komentarjih na družbenih omrežjih. "Popolnoma noro. Kakšno razočaranje, čakal sem na vročini skoraj 2 uri", "Plačal sem letalo in hotel, želim denar nazaj," in "Potovali smo 10 ur do Vegasa, da bi ga videli. On pa je odpovedal manj kot uro prej," so bili nekateri od komentarjev, spet drugi pa so pevcu stopili v bran in ljudem svetovali, da obisk Las Vegasa izkoristijo za ogled znamenitosti.

