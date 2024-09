Ed Sheeran med snemanjem zapel mimoidoči tekačici

Ed Sheeran je že velikokrat dokazal, da mu je mar za svoje oboževalce in da ima veliko srce. Prav zato, ker je vedno pripravljen zapeti ali zaigrati na kitaro vsem oboževalcem, ki jih sreča, velja za enega najbolj priljubljenih zvezdnikov. To je nedavno znova dokazal, saj je med snemanjem videa na ladjici mimoidoči tekačici izpolnil željo in ji zapel pesem Tenerife Sea.

Če boste kdaj srečali Eda Sheerana s kitaro v roki, vam bo zvezdnik zagotovo brez težav zapel katero od svojih velikih uspešnic. Pevec je namreč znan po tem, da mu njegovi oboževalci veliko pomenijo, zato jim vedno rad izpolni prošnjo po skupnem fotografiranju, podpisu ali celo pesmi.

Da ima veliko srce, je nedavno znova dokazal kar med snemanjem videa na ladjici. Mimo njega in njegove ekipe je namreč pritekla tekačica, Ed jo je prijazno pozdravil, ona pa ga je prosila, če ji nekaj zapoje. "Imaš kakšne želje?" jo je vprašal in dekle si je zaželelo pesem Tenerife Sea. 33-letnik ji je z veseljem ugodil in zapel delček svoje uspešnice.

Tekačica, za katero se je pozneje izkazalo, da ji je ime Nikki Atkins, je iz žepa takoj potegnila telefon in zvezdnika med prepevanjem tudi posnela. Kasneje je videoposnetek delila tudi na svojih družbenih omrežjih in se pohvalila z zasebnim koncertom. "To je bilo tako nepričakovano in tako lepo. Hvala, hvala. Zato gremo punce teči," je zapisala.

Posnetek je na Instagramu delil tudi slavni Anglež, ki je zapisal, da išče dekle, kateri je zapel. "Danes smo snemali na kanalu, obenem pa sem zaigral pesem. Če kdo pozna dekle, naj mi sporoči, da dobimo še njen posnetek," je zapisal zvezdnik ob objavi. Dekle se mu je kasneje očitno oglasilo, saj je delil njen video in zapisal, da je vesel, da ji je bil njegov glasbeni nastop všeč.