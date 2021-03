Ed Sheeran med sprehodom s hčerko posnel selfi z oboževalko

Fotografi so v objektiv ujeli priljubljenega angleškega glasbenika Eda Sheerana in njegovo ženo Cherry Seaborn, ki sta svojo sedem mesecev staro hčerko Lyro Antarctico peljala na sprehod z vozičkom. Čeprav je bil zvezdnik z družino, si je vzel čas tudi za mimoidočo oboževalko.

Eda in Cherry so fotografi ujeli na sprehodu s hčerko. FOTO: Profimedia

Ed Sheeran z družino uživa v kraju Sorrento v Avstraliji. 30-letni zvezdnik in njegova žena Cherry Seaborn sta se odpravila na sprehod s hčerkoLyro Antarctico, na poti pa jih je ujel dež.

30-letni glasbenik je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, 28-letna Cherry pa je bila videti sproščena v mornarskih kratkih hlačah in oprijeti beli majici. Oba sta kljub muhastemu sončnemu vremenu nosila sončna očala in superge. Slavna starša sta imela hčerko ves čas v vozičku, čez katerega sta dala tetra pleničko, ki je deklico obvarovala slabega vremena in fotografskih bliskavic.

Zakonca sta se po sprehodu namenila v hotel, spremljal pa ju je tudi njun varnostnik. Eda je na ulici opazila in prepoznala oboževalka, ki seveda ni želela zamuditi priložnosti, da bi se s svojim najljubšim pevcem fotografirala. Ed je bil za razliko od nekaterih zvezdnikov zelo dostopen in je zvesti oboževalki poklonil nekaj svojega časa, skupaj pa sta posnela tudi selfi.

Ed in Cherry sta starša postala lani. "Prejšnji teden je Cherry ob pomoči neverjetnega medicinskega osebja rodila najino lepo in zdravo hčerko Lyro Antarctico Seaborn Sheeran. Zaljubljena sva vanjo. Tako mamica kot dojenčica se imata neverjetno in vsi smo v devetih nebesih. Upamo, da boste lahko spoštovali našo zasebnost. Pošiljam vam veliko ljubezni in se vidimo, ko bo čas, da se vrnem," je ob fotografiji nogavičk 1. septembra lani zapisal glasbenik in tako sporočil veselo novico.

Zaljubljenca, ki sta bila v otroštvu prijatelja, sta se poročila januarja 2019. Decembra istega leta sta nastopila v pevčevem glasbenem spotu za pesem Put It All On Me.