Ed Sheeran na snemanju videospota skoraj hudo poškodoval Eltona Johna

Pevec je opisal trenutke, ko je videl, da so se stvari izmaknile nadzoru: ''Ljubi bog, na kakšne grozljive stvari sem pomislil, ko je zvonec poletel po zraku. Ampak, ne glede na vse, videospot je not. Naredila sva parodijo na vse velike britanske videospote, ki so božično obarvani.''

Z Eltonom Johnom sta namreč pripravila pravo praznično presenečenje. Božična skladba pa prinaša tudi videospot, na snemanju katerega sta se za las izognila katastrofi. ''Snemali smo božični spot. Oh, skoraj sem ga ubil z velikim zvoncem,'' je razložil Sheeran. Dejal je, da je v oblačilo seksi Božička brcnil večje darilo, vendar je to darilo na vrhu imela velik kovinski zvonec. Dejal je, da je trenutek neprevidnosti tudi posnet: ''Posnetek tega trenutka sem mu pokazal danes, saj smo ga s tem namenom upočasnili, tako je jasno, da je zvonec letel mimo njegove glave, v nasprotnem primeru bi ga zadel naravnost v glavo.''

Prijateljstvo glasbenikov se je v preteklih letih razcvetelo. Ed priznava, da se s starejšim kolegom sliši vsak dan: ''Ljudje mislijo, da pretiravam, ko rečem, da me Elton pokliče čisto vsaki dan. Njegov klic pride vsako jutro. Tudi če je samo deset sekund, pokliče me vsako sleherno jutro.'' Idejo za božično pesem je dobil Elton, ki je prijatelja poklical na sam božič in mu želel voščiti. Takrat je dejal, da je njegova pesem Step Into Christmas trenutno na šestem mestu lestvice in da želi z njim posneti še en praznični hit.