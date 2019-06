Ed Sheeran na začetku kariere spal z vsemi prijateljicami Taylor Swift

Britanski glasbenik Ed Sheeran je konec lanskega leta skočil v zakonski jarem s prijateljico iz srednješolskih klopi, Cherry Seaborn . Njun poročni obred je potekal v tajnosti, na poroko pa naj bi povabila približno 40 oseb. Sodeč po pisanju tujih tabloidov, Ed zdaj živi ležerno zakonsko življenje, ki v njunem primeru vključuje skupne zabave, potovanja in sprehode. Fotografi so ju tako pred kratkim opazili pred enim izmed hotelov na Ibizi, kamor sta se odpravila na oddih in se udeležila nekaj zabav.

Pred poroko je bil Ed v treh resnejših razmerjih: z Nino Nesbitt, britansko glasbenico, kateri je posvetil skladbi Nina in Photograph, nato pa z Ellie Goulding, s katero je doživel večje razočaranje, saj ga je prevarala z njegovim prijateljem iz glasbene skupine One Direction, Niallom Horanom. Gouldingovi je posvetil skladbo s pomenljivim naslovom Don't Lie, katere besedilo razkriva podrobnosti Elliene prevare. Tretja in morda celo najpomembnejša ženska v njegovem življenju pred poroko s Cherry je bila Athina Andrelos, s katero je bil v razmerju dlje kot leto dni, razšla pa sta se zaradi nerazumevanja in nezaupanja.