Tuja scena

Ed Sheeran o Taylor Swift: Glede najinega odnosa nisem v nikakršnih dvomih

01. 12. 2025 09.04

E.M.
1

Kljub govoricam o tekmovalnosti, ki so se pojavile ob izidih njunih zadnjih albumov, Ed Sheeran poudarja, da njegova vez s Taylor Swift ostaja močna. Po besedah glasbenika njuno dolgoletno prijateljstvo ni ogroženo, kar je potrdil tudi v nedavnem intervjuju.

Glasbenika Ed Sheeran in Taylor Swift sta več kot le stanovska kolega, sta dolgoletna prijatelja. Glasbenik je v novem intervjuju za Access Hollywood razkril, da sta s pevko po njeni zaroki, za katero je Sheeran izvedel prek družbenih omrežij, imela večurni pogovor.

Ed Sheeran, Taylor Swift
Ed Sheeran, Taylor Swift FOTO: Profimedia

"Prijatelja sva že zelo, zelo dolgo. Zelo blizu sva si in se vidiva, ko se vidiva, in ko se vidiva, se vrneva tja, kjer sva končala," je povedal pevec in utišal govorice, da se je njun odnos skrhal zaradi tekmovalnosti. "Glede najinega odnosa nisem v nikakršnih dvomih."

Govorice, da med Edom in Taylor ni vse v najlepšem redu, so se pojavile, ko je pevka izdala svoj težko pričakovani album The Life of a Showgirl in to le nekaj tednov po tem, ko je pevec izdal svoj album z naslovom Play. Takrat je neimenovani poznavalec iz glasbene industrije za Daily Mail dejal, da je Angleža zmotil 'tajming' Američanke. "Ed te stvari jemlje zelo resno in skrbno načrtuje izdaje svojih albumov. Bil je zelo razburjen in razumljivo razdražen."

Taylor Swift Ed Sheeran prijateljstvo
