Ed Sheeran o težkih časih: panični napadi, prenajedanje in prekomerno pitje

Slava ima svojo ceno in negativne plati. Za Eda Sheerana je bila njegova druga svetovna turneja (imel je 180 koncertov), na kateri je promoviral album X iz leta 2014, najtežje obdobje v karieri. Soočal se je s paničnimi napadi, nizko samopodobo.

"Prebedel in popival sem vsako noč. Na avtobusu sem spal … na začetku je zabavno in je vse igra, ampak potem je vse skupaj žalostno. To je bila verjetno moja najnižja točka v življenju in začel sem hitro pridobivati na teži. Klicali so me 'Teddy z dvema večerjama', ker sem si naročil dva obroka in pojedel ogromne količine hrane," je povedal Sheeran, ki se danes zaveda, da mu je takšen življenjski slog povzročil motnje hranjenja, sovražil pa je svojo lastno podobo.