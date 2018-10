Ed Sheeran plačal višji davek kot Starbucks in Amazon

Po poročanju tujih medijev je britanski pop zvezdnik in glasbenik Ed Sheeran v preteklem letu ustvaril manj zaslužka in obenem plač al več davka kot industrijska mogotca Starbucks in Amazon. Številke so zanimive: Sheeran je v britansko davkoplačevalsko blagajno 'prispeval' več kot šest milijonov evrov, medtem, ko je mednarodna spletna trgovina na drobno odštela 'zgolj' dobrih pet milijonov evrov, kavni gigant pa se je za svojo verigo na področju Velike Britanije davčno olajšal za slabe štiri milijone evrov.

Kritiki so komentirali, da gre znotraj Starbucksovega poslovanja za kompleksno strukturo, pri kateri je težko ugotoviti, na kakšen način je pravzaprav obdavčena. Starbucks na kritike ni ostal tiho: ''Naše podjetje je leta 2017 v Veliki Britaniji plačalo dobrih 15 milijonov evrov davka – ob efektivni davčni stopnji, ki je znašala 25.3 odstotke. A če naredimo grobo primerjavo: Sheeran je v letu 2017 zaslužil dobrih 30 milijonov evrov, medtem, ko se je Starbucks ponašal z zaslužkom v višini 184 milijonov evrov, Amazon pa je povedel z zaslužkom v višini dobrih dveh milijard evrov. Založba Ed Sheeran Ltd je pred dnevi javno prikazala podatke s svojega bančnega računa, na katerem je vidno, da je založba ustvarila približno 31 milijonov evrov bruto dobička. Glasbenik je za OK! magazine v preteklem letu podal izjavo, da ga denar ne skrbi in da se s tem ne obremenjuje: ''Pri meni je tako: zaslužim peni, porabim peni ... Z denarjem se pretirano ne obremenjujem. Tako kot pride, tudi gre in obratno. Bolj pomembne se mi zdijo druge vrednote, kot so prijateljstvo, družina ... Veliko denarja namenim tudi otroškim bolnišnicam v bližini mojega domovanja. Sam imam popolnoma dovolj denarja za udobno življenje – ostalo namenim temu, da pomagam drugim.''