Ed Sheeran se je za nekaj časa umaknil z družbenih omrežij

Nedavno je v javnosti zaokrožila vest, da je britanski glasbenik Ed Sheeran izgubil 25 kilogramov. Kot je povedal, ga je k spremembi življenjskega sloga med drugim spodbudilo zbadanje prijateljev, ki so mu v času, ko je imel več kot 100 kilogramov, nadeli vzdevek ''Teddy dve večerji''. Sheeran, ki je za svoje odvečne kilograme krivil nezdravo prehrano in premalo gibanja, ima zdaj približno 76 kilogramov, o tem, kako je izgubil odvečno težo, pa je povedal:''Ko sem zaplaval v glasbene vode, sem začel kaditi in popolnoma opustil telovadbo ... Ko sem pred tremi leti opustil kajenje, sem znova postal fizično aktiven in moram priznati, da mi je to všeč.''Njegova fitnes rutina vključuje 45 minut jutranjega teka, občasno pa tudi plavanje in trebušnjake. Povedal je tudi, v kolikšni meri je opustitev kajenja vplivala na spremembo njegovega življenjskega sloga:''Ko sem nehal kaditi, sem ugotovil, da so moja pljuča polna sr**ja. Moram sem jih prečistiti. Telovadnice so super, a veliko boljša je telovadba na svežem zraku. Zame je bil to glavni razlog, zaradi katerega sem začel telovaditi.'' Poleg tega, da je tek pripomogel k izboljšanju njegovega fizičnega počutja, je po njem, kot je povedal, začutil, da so se mu zbistrile misli.''Začel sem tudi kolesariti in spoznal, da se ob telovadbi posvečam izključno treningu in svojim mislim – brez odvečne tehnologije in ostalih motečih dejavnikov.'' Kljub temu, da se je zavestno lotil hujšanja in se zdaj po najboljših močeh trudi živeti zdravo, je priznal, da se v največji skušnjavi znajde ob obisku ZDA: ''Vse tista hrana, vse tiste perutničke, alkohol, velike količine vina, gledanje serij ... Za en dan je še sprejemljivo, a ko se enkrat ujameš v past takšnega vsakdana, se kilogrami začnejo le kopičiti.''