Ed Sheeran potrdil, da sta s Cherry poročena že od decembra

Na isti dan kot je izšel njegov novi album No.6 Collaborations Projectje 28-letni britanski pevec Ed Sheeran v intervjuju s Charlamagneom Tha Godom javno potrdil, da sta se z dolgoletno ljubeznijo Cherry Seaborn že poročila.

Charlamagne Tha God ga je povprašal glede intimnega besedila pesmi Remember the Name, duetu s 50 Centomin Eminemom, v katerem Ed omenja svojo ženo, da bolje izgleda brez šminke. "To je bilo preden sva se s Cherry poročila in sem vedel, da bova, ko bo pesem izšla, že poročena," je zdaj brez sramuv priznal, da sta že poročena.