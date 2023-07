Ed Sheeran presenetil bostonske otroke na recitalu

Ed Sheeran je zagotovo presenetil skupino otrok, ki je sodelovala v projektu Boston Music Project Youth Group, ko se je pojavil na njihovem koncertu. 32-letni britanski pevec in tekstopisec se je ustavil v Tobin Community Centru v Bostonu, kjer je nastopil skupaj z mladimi glasbeniki, pozneje tistega večera pa je nastopil na svojem koncertu na stadionu Gillette v Foxboroughu v Massachusettsu.

"Imel sem prosto jutro v Bostonu, zato sem šel presenetit to glasbeno skupino otrok in bilo je res zabavno. Sedaj pa na drug koncert na stadion. Se vidimo," je v objavi na družbenem omrežju po nastopu na otroškem recitalu z bostonskimi otroki zapisal Ed Sheeran. Pevec je otroke prijetno presenetil, nad njegovo gesto pa so bili navdušeni tudi oboževalci.

icon-expand Ed Sheeran je presenetil bostonske otroke. FOTO: Profimedia

Na začetku posnetka je slišati Sheerana, kako brez glasbene spremljave zapoje odlomek pesmi The Hills of Aberfeldy s svojega novega albuma Subtract. "Fantastični ste. Hvala, ker ste mi dovolili igrati z vami," je povedal v mikrofon, medtem ko je priklapljal akustično kitaro. "Slišal sem, da vam je všeč pesem Eyes Closed," je še dodal, nato pa skupaj z otroki zapel in zaigral svojo zadnjo uspešnico. Pevec je nato poziral z dvema kitarama za skupinsko fotografijo z vsemi učenci, posnel pa je celo nekaj fotografij z nekaterimi navdušenimi oboževalci. Na posnetkih, ki so jih delili na Instagramu Bostonskega glasbenega projekta, Sheeran sedi na travi in klepeta z mlajšimi člani občinstva, medtem ko so skupaj uživali v koncertu.

"Igral sem z Edom Sheeranom, to je bilo res kul. Zelo sem se zabaval. In dal mi je res kul kitaro in se podpisal nanjo," je povedal eden od otrok, ko je dvignil svoj instrument z avtogramom. Posnetek se konča tako, da Sheeran v kamero pove: "To je bilo tako zabavno. Rad se igram z otroki, ki jih glasba šele navdušuje, super je. Pridite na drugi koncert Gillette in se vidimo tam." Sheeran je trenutno na svoji prvi ameriški turneji po skoraj petih letih. To pa ni prvo presenečenje, ki ga je pevec izvedel med turnejo. Maja se je pojavil v pivovarni v Atlanti, kjer je točil pinte in zapel nekaj ur pred svojim glavnim nastopom na stadionu. Takrat je dobitnik grammyja na Instagramu delil videoposnetek, ki prikazuje, kako se je ustavil pri SweetWater Brewing Company na isti dan, ko je nastopil na stadionu Mercedes-Benz v Atlanti.