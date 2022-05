Ed Sheeran presenetil: Sedaj smo štiričlanska družina

Ed in Cherry sta postala starša še eni deklici.

Ed Sheeran je na Instagramu naznanil, da sta se z ženo Cherry Seaborn razveselila deklice. Njuna enoletna hčerka Lyra Antarctica je tako dobila sestrico. "Želim vam sporočiti, da sva dobila še eno čudovito deklico. Oba jo imava zelo rada in sva neskončno srečna, da smo sedaj štiričlanska družina," je britanski pevec zapisal na družbenem omrežju.

Zapisu je glasbenik dodal fotografijo postelje, na kateri je rjava oddeja, na njo pa je položil bele nogavice novorojenčice. Ime deklice zaenkrat še ni znano, prav tako pa zvezdnik ni sporočil, kdaj je bila njuna hči rojena.

Par se je prvorojenke Lyre razveselil septembra 2020, tudi takrat pa je Ed novico sporočil na Instagramu, tako da je priložil fotografijo z njenimi nogavicami. "Prejšnji teden je Cherry ob pomoči neverjetnega medicinskega osebja rodila našo lepo in zdravo hčerko Lyro Antarctico Seaborn Sheeran. Zaljubljeni smo vanjo. Tako mamica kot dojenčica se imata neverjetno in vsi smo v devetih nebesih. Upamo, da boste lahko spoštovali našo zasebnost. Pošiljam vam veliko ljubezni in se vidimo, ko bo čas, da se vrnem," je takrat zapisal glasbenik.