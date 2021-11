Ed Sheeran razkril, da je bila na koronavirus pozitivna tudi hčerka Lyra: Bilo je težko

"Moja žena je bila odsotna, zato sem bil sam s hčerko. Tudi ona je bila okužena, zato je bilo še težje. Gre za precej nenavadno zadevo, ko si okužen s koronavirusom in moraš to novico deliti z vsem svetom. Še vedno me veliko ljudi obravnava, kot da sem kužen. Čeprav tega nisem želel razglašati, sem moral v tem času odpovedati tri velike nastope v Angliji in nisem želel biti nesramen," je svoje doživljanje povzel 30-letni pevec.