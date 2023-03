Ed Sheeran razkril, da so ženi med nosečnostjo odkrili tumor

Ed Sheeran je v iskrenem zapisu na Instagramu zapisal, da že desetletje dela na akustičnem albumu, za katerega je napisal in posnel že na stotine pesmi. A lani se je njegov delovni proces spremenil, saj je serija dogodkov spremenila njegovo življenje, duševno zdravje ter njegov pogled na glasbo in umetnost. "Pisanje pesmi je moja terapija, ki mi pomaga osmisliti moja čustva. Pisal sem brez ideje, kaj naj bi pesem pomenila, napisal sem zgolj to, kar je planilo iz mene. In zgolj v enem tednu sem zamenjal desetletje vrednega dela z mojimi najglobljimi in najtemačnejšimi mislimi."