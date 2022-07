Ed Sheeran razkril ime druge hčerke

Ed Sheeran in njegova žena Cherry Seaborn sta meseca maja dobila še drugo hčerko, deklico pa sta poimenovala Jupiter Seaborn Sheeran . Ime naj bi imelo poseben pomen in bilo skladno z imenoma staršev. Nek vir blizu zvezdnika pa je dejal, da naj bi bilo ime popolno za njuno drugorojenko.

"Cherry si je že dalj časa želela, da bi še enkratpostala mama. Ona in Ed sta res popolni par," je za The Sun razkril vir. Čeprav je 31-letni pevec večino časa v soju žarometov, jima je uspo dugo nosečnost pred javnostjo uspešno prikrivati. Da sta dobila še eno hčer, sta sporočila v objavi na družbenem omrežju Instagram, kjer sta delila fotografijo dojenčicinih copatk.

Par se je prvorojenke Lyre razveselil septembra 2020, tudi takrat pa je Ed novico sporočil na Instagramu, tako da je priložil fotografijo z njenimi nogavicami. "Prejšnji teden je Cherry ob pomoči neverjetnega medicinskega osebja rodila našo lepo in zdravo hčerko Lyro Antarctico Seaborn Sheeran. Zaljubljeni smo vanjo. Tako mamica kot dojenčica se imata neverjetno in vsi smo v devetih nebesih. Upamo, da boste lahko spoštovali našo zasebnost. Pošiljam vam veliko ljubezni in se vidimo, ko bo čas, da se vrnem," je takrat zapisal glasbenik.