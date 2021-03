Ed Sheeran z umetniškim delom pomagal organizaciji za pomoč obolelim za rakom

Eden najbogatejših britanskih mladih glasbenikov, ki je samo s skladbo Shape of You zaslužil 175 milijonov evrov, je glasbeno pot začel v svojem kraju z nastopi pred 30 ljudmi, do danes pa je prodal več kot 150 milijonov izvodov svojih plošč po vsem svetu. Večkratni dobitnik grammyja je zaslovel že s prvim albumom leta 2011 in uspešnicami, kot so Don't, Thinking Out Loud ter Castle On The Hill, v kateri je izrazil svojo ljubezen do rojstnega kraja.