Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ed Sheeran shujšal za 14 kilogramov: 'Opustil sem slabe navade'

London, 22. 12. 2025 08.00 pred 49 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Ed Sheeran

Britanski pevec Ed Sheeran je presenetil s preobrazbo in na naslovnici znane revije pokazal izklesane trebušne mišice. Kot je razkril v intervjuju za britansko različico Men's Health, je drastično spremenil življenjski slog, kot razlog pa navedel, da želi biti boljši oče, hkrati pa se želi bolje počutiti in tudi videti.

Ed Sheeran je za naslovnico revije Men's Health slekel majico in pokazal trebušne mišice, s svojim izklesanim telesom pa presenetil mnoge oboževalce. Kot je povedal, je s spremembo življenjskega sloga izgubil 14 kilogramov, priznal pa je tudi, da se je za to, da bi bil boljši oče petletni Lyri in triletni Jupiter, odpovedal alkoholu, ki je zelo vplival na njegove očetovske dolžnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Spomnim se, da je bila Lyra stara dva tedna, pri meni na obisku pa je bil prijatelj, s katerim sva odprla buteljko vina. Ko je odšel, sem šel spat, Lyra pa se je zbudila 20 minut pozneje. Takrat sem spoznal, da ne bi smel toliko popiti, če se potem nočem tako slabo počutiti. Želel sem biti sposoben opravljati očetovske dolžnosti tudi ponoči, biti dober oče in se hkrati dobro počutiti in videti," je povedal v intervjuju.

34-letni pevec je ob tem priznal, da popivanje lahko zelo vpliva tudi na kariero: "Ko vstopiš v trideseta leta, si manj odporen. Izgubljal sem glas, nategnil sem si mišice v nogah, ko sem nastopal, sem si nategnil mišice v hrbtu. Na odru sem se želel počutiti kot superčlovek."

Ed Sheeran je v petih letih izgubil 14 kilogramov.
Ed Sheeran je v petih letih izgubil 14 kilogramov.
FOTO: Profimedia

Kljub temu da je sedaj v izvrstni telesni pripravljenosti, pa ga je prav to zaskrbelo, ko so mu povedali, da bo na naslovnici revije, saj je vedno veljal za človeka, s katerim so se mnogi poistovetili. Menil je, da oboževalci morda ne bodo najbolje sprejeli, da se tako dobro počuti in vidi. Misel je na koncu opustil in spoznal, da bi tako lahko še koga spodbudil, da tudi sam spremeni svoj življenjski slog.

14 kilogramov je izgubil v petih letih, ko je redno treniral z utežmi, delal pilates na reformerju in tekel. Čeprav ga še vedno zamika, pa se po koncertih izogiba obiskovanju lokalov s prijatelji in si raje naroči večerjo v hotelsko sobo in odide na masažo.

Preberi še Ed Sheeran zavrnil ponudbo za prvi glasbeni nastop v vesolju

"Sem človek, ki je zelo vodljiv, zato lahko hitro privolim v pijačo s prijatelji po koncertu. Zato raje odidem v sobo, si naročim večerjo in masažo, nato pa takoj odidem spat. To je dobro za moj glas, ohranjam energijo in zdravje," je povedal pevec, ki je uspešno izgubil kilograme že takrat, ko se je pred leti odpovedal kajenju.

ed sheeran hujšanje pevec slabe navade sprememba življenjskega sloga

Trump o Melaniinem spodnjem perilu: 'Mislim, da ga odišavi'

SORODNI ČLANKI

Ed Sheeran o Taylor Swift: Glede najinega odnosa nisem v nikakršnih dvomih

Kako je Ed Sheeran izvedel za zaroko dobre prijateljice Taylor Swift?

Je Ed Sheeran med obiskom Dalmacije postal navijač Hajduka?

Ed Sheeran: Ta avto je bil najslabši nakup v mojem življenju

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
22. 12. 2025 08.45
Waw, ka je lep. Se vidi, da se s Tejlor druži.
Odgovori
0 0
Amor Fati
22. 12. 2025 08.37
Obraz ma še vedno isti 😂
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
22. 12. 2025 08.04
Ni videt
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
cekin
Portal
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420