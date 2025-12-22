Ed Sheeran shujšal za 14 kilogramov: 'Opustil sem slabe navade'

Ed Sheeran je za naslovnico revije Men's Health slekel majico in pokazal trebušne mišice, s svojim izklesanim telesom pa presenetil mnoge oboževalce. Kot je povedal, je s spremembo življenjskega sloga izgubil 14 kilogramov, priznal pa je tudi, da se je za to, da bi bil boljši oče petletni Lyri in triletni Jupiter, odpovedal alkoholu, ki je zelo vplival na njegove očetovske dolžnosti.

"Spomnim se, da je bila Lyra stara dva tedna, pri meni na obisku pa je bil prijatelj, s katerim sva odprla buteljko vina. Ko je odšel, sem šel spat, Lyra pa se je zbudila 20 minut pozneje. Takrat sem spoznal, da ne bi smel toliko popiti, če se potem nočem tako slabo počutiti. Želel sem biti sposoben opravljati očetovske dolžnosti tudi ponoči, biti dober oče in se hkrati dobro počutiti in videti," je povedal v intervjuju. 34-letni pevec je ob tem priznal, da popivanje lahko zelo vpliva tudi na kariero: "Ko vstopiš v trideseta leta, si manj odporen. Izgubljal sem glas, nategnil sem si mišice v nogah, ko sem nastopal, sem si nategnil mišice v hrbtu. Na odru sem se želel počutiti kot superčlovek."

Ed Sheeran je v petih letih izgubil 14 kilogramov. FOTO: Profimedia

Kljub temu da je sedaj v izvrstni telesni pripravljenosti, pa ga je prav to zaskrbelo, ko so mu povedali, da bo na naslovnici revije, saj je vedno veljal za človeka, s katerim so se mnogi poistovetili. Menil je, da oboževalci morda ne bodo najbolje sprejeli, da se tako dobro počuti in vidi. Misel je na koncu opustil in spoznal, da bi tako lahko še koga spodbudil, da tudi sam spremeni svoj življenjski slog. 14 kilogramov je izgubil v petih letih, ko je redno treniral z utežmi, delal pilates na reformerju in tekel. Čeprav ga še vedno zamika, pa se po koncertih izogiba obiskovanju lokalov s prijatelji in si raje naroči večerjo v hotelsko sobo in odide na masažo.