Ed Sheeran si bo vzel dolg odmor od glasbe

"Kot mogoče veste, sem bil na turneji Divide več kot dve leti in to je zadnji dan celotnega dogajanja," je povedal oboževalcem. "Zaključek je grenko-sladek. Vesel sem, da ste tukaj in da se vse zaključuje v Ipswichu," je dejal in naznanil, da si bo naslednjih 18 mesecev vzel odmor od glasbe in ta čas tako ne bo imel koncertov.

Sheeran je več kot dve leti neprestano delal in na zadnjem koncertu priznal, da je nenehno delo terjalo svoj davek. "Glastonbury, stadion Wembley, vsa ta čudovita prizorišča, Amerika, Nova Zelandija, Avstralija, Azija, Južna Amerika – bilo je divje," je kljub utrujenosti z navdušenjem povedal.