Ed Sheeran sporočil veselo novico: postal je očka

"Živijo! Pošiljam vam hitro sporočilo, ker imam nekaj osebnih stvari, ki bi jih rad delil z vami," je začel zapis na Instagramu priljubljeni kantavtor Ed Sheeran , ki se je pred tem nazadnje na družbenem omrežju javil decembra 2019, ko je sporočil, da se je odločil za glasbeni premor. Njegovi prijatelji so ob tem razkrili, da se je Ed odločil, da bo ta čas izkoristil in da si bo ustvaril družino z 28-letno Cherry Seaborn , s katero sta se poročila leta 2018.

"Prejšnji teden je Cherry ob pomoči neverjetnega medicinskega osebja rodila našo lepo in zdravo hčerko Lyro Antarctico Seaborn Sheeran. Zaljubljeni smo vanjo. Tako mamica kot dojenčica se imata neverjetno in vsi smo v devetih nebesih. Upamo, da boste lahko spoštovali našo zasebnost. Pošiljam vam veliko ljubezni in se vidimo, ko bo čas, da se vrnem,"je ob fotografijo malih nogavic zapisal glasbenik.

Vir je za The Sun povedal, da sta se zakonca v času karantene zadrževala v njunem domu v Suffolku in da ju ni bilo na spregled. "Ed in Cherry sta presrečna. Zelo sta navdušena, ampak vse podrobnosti zadržujeta zase."