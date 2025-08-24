Svetli način
Tuja scena

Ed Sheeran: Ta avto je bil najslabši nakup v mojem življenju

London, 24. 08. 2025 09.14 | Posodobljeno pred 47 minutami

Priljubljeni Ed Sheeran je razkril, da je bil najdražji avtomobil v njegovi zbirki, Aston Martin DB9, najslabši nakup v njegovem življenju. Njegov luksuzni jekleni konjiček, za katerega je odštel dobrih 160 tisočakov, namreč ni zmogel prevoziti pregloboke luže.

Ed Sheeran je svoj prvi avtomobil označil za najslabši nakup v svojem življenju, kar je presenetljivo predvsem zato, kar gre za kar 160 tisočakov vrednega Aston Martina DB9.

Ed Sheeran
Ed Sheeran FOTO: Profimedia

Po besedah svetovno znanega pevca in tekstopisca je avtomobil zaradi okvare moral pustiti ob cesti. "Peljal sem se domov iz studia po podeželjski cesti. Na poti je bila velika luža in odločil sem se, da se bom počasi peljal čez njo," je povedal Sheeran in priznal, da je dejanje takoj obžaloval. Luža se je namreč izkazala za precej globljo, kot je predvideval. "Kar naenkrat je motor ugasnil," je dejal, in ker mu avtomobila ni več uspelo zagnati, je pot do doma nadaljeval peš. "Nekdo ga je šel iskat in od takrat ga nisem več videl," je svojo izkušnjo zaključil 34-letni glasbenik.

Aston Martin DB9
Aston Martin DB9 FOTO: Aston Martin

Aston Martin je omenjeni model vozil izdeloval med letoma 2004 in 2016, v tem času so izdelali približno 16.500 primerkov DB9, preden so ga ukinili in nadomestili z modelom DB11. V Sheeranovi garaži naj bi se trenutno nahajala dva Ferrarija, Bentley Bentayga, Mercedes-AMG G63, Mini Cooper S in Volkswagnov avtodom.

