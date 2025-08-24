Ed Sheeran: Ta avto je bil najslabši nakup v mojem življenju

Po besedah svetovno znanega pevca in tekstopisca je avtomobil zaradi okvare moral pustiti ob cesti. "Peljal sem se domov iz studia po podeželjski cesti. Na poti je bila velika luža in odločil sem se, da se bom počasi peljal čez njo," je povedal Sheeran in priznal, da je dejanje takoj obžaloval. Luža se je namreč izkazala za precej globljo, kot je predvideval. "Kar naenkrat je motor ugasnil," je dejal, in ker mu avtomobila ni več uspelo zagnati, je pot do doma nadaljeval peš. "Nekdo ga je šel iskat in od takrat ga nisem več videl," je svojo izkušnjo zaključil 34-letni glasbenik.