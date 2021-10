Ed Sheeran tik pred izidom novega albuma pozitiven na koronavirus

Ed Sheeran je novico o pozitivnem testu delil na družbenih omrežjih: ''Pozdravljeni. Na hitro vam sporočim, da je moj test na žalost pozitiven, zato sem trenutno v samoizolaciji in sledim navodilom in priporočilom stroke.'' Diagnoza je prišla le nekaj dni pred izidom težko pričakovanega novega studijskega albuma.

Četrti glasbeni izdelek se bo imenoval “=” (ali drugače 'Equals', op .a.). Britanski pevec je oboževalcem naznanil, da kljub vsemu načrtuje promocijo projekta, vključno z intervjuji in nastopi. Te bo pač izpeljal iz svojega doma, saj bo ves ta čas v karanteni. Na koncu se je iskreno opravičil oboževalcem v upanju, da koga ni preveč razočaral.

30-letnik je imel v sklopu izdaje novega albuma v načrtu tudi nastop v ameriškem šovu Saturday Night Live . Tam bi se moral pojaviti 6. novembra, skupaj z igralcem Kieranom Culkinom . Za zdaj ni jasno, ali se bo Sheeran pojavil virtualno ali ga bodo ustvarjalci priljubljene oddaje morda nadomestili. Tej opciji so producenti po besedah ameriških medijev bolj naklonjeni.

''Iščejo zamenjavo, mogoče celo pevca, ki bi ga lahko vključili v to zgodbo, to bi bila lahko celo Shawn Mendes ali Justin Bieber,'' je dejal vir. Ed naj bi ponudil, da lahko nastopi s pomočjo aplikacij za spletno komuniciranje, vendar to ni nekaj, kar je ustvarjalcem SNL-ja blizu: ''Nastopajočega želijo imeti v studiu.''

Nov album Eda Sheerana bo oboževalcem po zadnjih informacijah morda na voljo že 29. oktobra.