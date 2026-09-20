Ed Sheeran v solzah: 'Delam napake in zelo mi je žal'

Britanski glasbenik Ed Sheeran se je v Filadelfiji znašel pred enim najtežjih trenutkov v svoji karieri. Na prvem koncertu po odmevni izključitvi reperja Macklemora iz svoje turneje Loop Tour je pevec nagovoril množico in priznal, da so ga nedavni dogodki močno prizadeli. Spor, ki se je razvnel po Macklemorovih propalestinskih izjavah in povzročil odstop vseh preostalih predskupin s turneje, je v preteklih dneh namreč sprožil burno razpravo o mejah svobode govora v zabavni industriji. Sheeran, ki se je v preteklosti vselej izogibal političnemu opredeljevanju, je priznal: "Nikoli si nisem želel biti glasbenik aktivist, a znašel sem se v središču pomembne in burne razprave o svobodi govora ter enem najbolj zapletenih političnih vprašanj na svetu," je po poročanju BBC-ja dejal na sobotnem koncertu.

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Britanski glasbenik, ki se je v preteklih dneh soočil s številnimi kritikami in posledično velikim upadom cen vstopnic za prihajajoče koncerte, je priznal, da je moral sprejeti težke odločitve. Občinstvu je dejal, da je sicer vajen kritik na račun svoje glasbe, a da so se ta teden kritike nanašale na nekaj veliko pomembnejšega, zaradi česar je moral sprejeti težke odločitve, in priznal, da je pri tem delal tudi napake, kar obžaluje. "V svoji karieri sem se trudil, da ne bi nastopal kot politični komentator, saj želim, da moja glasba in koncerti ljudi združujejo, ne razdvajajo. Toda to je humanitarno vprašanje in svojih občutkov glede tega ne morem več skrivati," je zatrdil.

Dogajanje, ki se je začelo 7. oktobra 2023 v Izraelu, je označil za "grozljivo" in poudaril, "da je še poglobilo stoletja judovskega trpljenja". Razmere v Gazi pa je opisal kot "katastrofalne, neopravičljive in pretirane." Dodal je še, da išče način, kako bi lahko prispeval in pomagal "žrtvam teh grozljivih časov," ob tem pa dejal, da posluša in se še uči, saj meni, da o sami situaciji še ne ve dovolj.

Pred stadionom, kjer je potekal koncert, so se zbrali protestniki. FOTO: Profimedia