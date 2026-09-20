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Ed Sheeran v solzah: 'Delam napake in zelo mi je žal'

Filadelfija, 20. 09. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
E.K.
ED SHEERAN

Ed Sheeran je na koncertu v Filadelfiji prvič odkrito spregovoril o burnem dogajanju, ki je sledilo izključitvi Macklemora z njegove turneje zaradi reperjevih stališč o vojni v Gazi. Britanski glasbenik je priznal, da so ga pritiski postavili pred težke odločitve, in s solzami v očeh ob tem priznal, da je storil tudi napake, ki jih globoko obžaluje.

Britanski glasbenik Ed Sheeran se je v Filadelfiji znašel pred enim najtežjih trenutkov v svoji karieri. Na prvem koncertu po odmevni izključitvi reperja Macklemora iz svoje turneje Loop Tour je pevec nagovoril množico in priznal, da so ga nedavni dogodki močno prizadeli. Spor, ki se je razvnel po Macklemorovih propalestinskih izjavah in povzročil odstop vseh preostalih predskupin s turneje, je v preteklih dneh namreč sprožil burno razpravo o mejah svobode govora v zabavni industriji. Sheeran, ki se je v preteklosti vselej izogibal političnemu opredeljevanju, je priznal: "Nikoli si nisem želel biti glasbenik aktivist, a znašel sem se v središču pomembne in burne razprave o svobodi govora ter enem najbolj zapletenih političnih vprašanj na svetu," je po poročanju BBC-ja dejal na sobotnem koncertu.

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Britanski glasbenik, ki se je v preteklih dneh soočil s številnimi kritikami in posledično velikim upadom cen vstopnic za prihajajoče koncerte, je priznal, da je moral sprejeti težke odločitve. Občinstvu je dejal, da je sicer vajen kritik na račun svoje glasbe, a da so se ta teden kritike nanašale na nekaj veliko pomembnejšega, zaradi česar je moral sprejeti težke odločitve, in priznal, da je pri tem delal tudi napake, kar obžaluje. "V svoji karieri sem se trudil, da ne bi nastopal kot politični komentator, saj želim, da moja glasba in koncerti ljudi združujejo, ne razdvajajo. Toda to je humanitarno vprašanje in svojih občutkov glede tega ne morem več skrivati," je zatrdil.

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Dogajanje, ki se je začelo 7. oktobra 2023 v Izraelu, je označil za "grozljivo" in poudaril, "da je še poglobilo stoletja judovskega trpljenja". Razmere v Gazi pa je opisal kot "katastrofalne, neopravičljive in pretirane." Dodal je še, da išče način, kako bi lahko prispeval in pomagal "žrtvam teh grozljivih časov," ob tem pa dejal, da posluša in se še uči, saj meni, da o sami situaciji še ne ve dovolj.

Pred stadionom, kjer je potekal koncert, so se zbrali protestniki.
Pred stadionom, kjer je potekal koncert, so se zbrali protestniki.
FOTO: Profimedia

Spor okoli Macklemora se je začel, ko je reper med enim od nastopov svojo skladbo posvetil protestnikom in dejanja v Gazi poimenoval za genocid. Te izjave so sprožile oster odpor s strani promotorjev in lastnikov stadionov. Robert Kraft, judovski milijarder in lastnik stadiona Gillette, je potrdil, da je Macklemoru prepovedal nastop, obtožil pa ga je širjenja sovražnega govora in selektivnih informacij. Sheeran je v Filadelfiji izrazil zaskrbljenost nad takšnimi praksami cenzure. Čeprav so koncert spremljali protestniki s palestinskimi zastavami pred vhodom, se je dogodek odvil brez večjih incidentov.

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Ed Sheeran Macklemore koncert Philadelphia svoboda govora Palestina

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KOMENTARJI32

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pravica1
20. 09. 2026 11.17
Prepozno. Ne rabiš bit politik, ampak samo človek.
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
20. 09. 2026 11.12
Levičarji se grejo bullyimg z vsemi sredstvi, kar ni v skladu z njihovo politiko.
Odgovori
0 0
mackon08
20. 09. 2026 11.12
Politika nima kaj iskati na njegovem koncertu, pika.
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
20. 09. 2026 11.07
Vidim, da folk se kar ne razume, da je israhell preko Mossada sam organi organiziral napad, ki je sluzil kot izgovor za vojno.
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-1
1 2
štrekeljc
20. 09. 2026 11.03
Edi, v življenju ti je lažje, če imaš jajca!
Odgovori
+1
2 1
red12
20. 09. 2026 11.02
Prav je naredil, politika nima kaj iskati na koncertih, razen če ni dvojnih meril. Ukrajinskezastave nisme videl nikjer, pa od Sudana, Jemna.......
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+3
3 0
enajstdvanajst1
20. 09. 2026 10.58
sploh se mu nebi trbelo pogovarjati z drugimi... ima svoje obozevalce pa kdo bo hotel na koncert bo šel denarja pa tudi ima dovolj.. tisti v gazi pa so si sami krivi saj so prvi napadli močnejši izrael.. po toči zvoniti je prepozno... nisem niti za ene niti za druge niti ne vemkajseprej tam dogajalo vem pa da če nekoga udariš bo udaril nazaj še posebej če je močnejši in če niso bili toliko pametni da bi to vedeli so si sami krivi....darwinov zakon in pač močnejši izrael bo prezivel oni pa ne...
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+1
3 2
Racional-ec
20. 09. 2026 10.57
Bla bla
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
20. 09. 2026 10.56
Nič nisi naredil narobe Ed. Še vedno si legenda.
Odgovori
+1
3 2
Gustibus
20. 09. 2026 10.55
Kje je zdaj tvoj jutranji nasmeh?
Odgovori
-2
0 2
Alergičen na levake
20. 09. 2026 10.48
Adi je vedel kako z židi ... samo je z leti postajal vedno bolj šlampast ... in so se počasi spet naplodili ... je pa vseeno uspelo zamakniti propad Evrope za 80 let...
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+0
2 2
Uporabnik 293
20. 09. 2026 10.46
Bogi, kak joka,...verjetno bo napisal čustveno propagandno pesem o sebi. Bi se tukaj dalo še kak redbull prodat?
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+1
2 1
Slovenska pomlad
20. 09. 2026 10.43
Samo Janša je izraelski plačanec.
Odgovori
-1
3 4
ptuj.si
20. 09. 2026 10.57
Oni iz Krvavca?
Odgovori
-1
1 2
Gram
20. 09. 2026 10.43
Pravilno, da so ga zapustili ostali glasbeniki, ki imajo hrbtenico in niso pokleknikli pred milijarderji brez morale.
Odgovori
+0
3 3
ptuj.si
20. 09. 2026 10.57
So pokleknili pred woke ideologije.
Odgovori
+1
3 2
bazilika555
20. 09. 2026 10.39
sram ga je lahko! Fuj!!!
Odgovori
-3
3 6
televizija2000
20. 09. 2026 10.34
Prepozno
Odgovori
+2
6 4
patogen
20. 09. 2026 10.32
Če bi bili lastniki stadionov Arabci, pa bi vihrale na njh islamistične zastave, bi levičar zadovoljno cvilil.
Odgovori
-5
6 11
TheD83
20. 09. 2026 10.44
Tipičen dgovor ekstremista, pa nima veze katete
Odgovori
+3
5 2
TheD83
20. 09. 2026 10.45
Tipičen odgovor ekstremista!
Odgovori
+0
3 3
pope p
20. 09. 2026 10.32
*Nikoli si nisem želel biti glasbenik aktivist* zanimivo glede ukrajine je bil zelo glasen in aktivističen
Odgovori
+6
8 2
vlahov
20. 09. 2026 10.26
Na mojem dvorišču islamisti nimajo kaj iskati , enostavno .
Odgovori
+0
10 10
lakala28
20. 09. 2026 10.31
Torej so Palestinci, kristjani, dobrodošli. kaj pa genocidni židje, ki požigajo krščanske cerkve po Izraelu? So dobrodošli?
Odgovori
+4
8 4
_endrug
20. 09. 2026 10.35
Sedaj se opravičuje, ker so vprašljivi prihodnji koncerti. Pri odpovedi pa je moral dati soglasje. Jaz ne vidim problema, da podpira Izrael, a posledice bo moral nositi sam. In če mu ni jasno, da izvajajo genocid nad Palestinci, ne verjamem. Denar mu je važnejši.
Odgovori
+1
2 1
dark Cat
20. 09. 2026 10.23
Robert Kraft, judovski milijarder in lastnik stadiona Gillette......takle imamo🤷
Odgovori
+9
14 5
patogen
20. 09. 2026 10.30
Osnovna napaka je, da stadionov nisi kupil ti, pač pa Kraft. Sedaj jokati je prepozno.
Odgovori
-7
1 8
dark Cat
20. 09. 2026 10.51
?
Odgovori
0 0
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