Ed Sheeran z improviziranim nastopom presenetil študente glasbe

Pevec Ed Sheeran je presenetil skupino študentov glasbe z improviziranim nastopom na njihovi fakulteti. Štirikratni dobitnik grammyja se je pojavil na Sheffield Collegeu ravno, ko je 19-letna študentka Lol Bailey izvajala njegovo uspešnico Shape Of You v dramskem in glasbenem gledališču fakultete. 33-letni pevec je prijel za kitaro in z njimi tudi zaigral, vzel pa si je tudi čas za odgovore na njihova vprašanja.