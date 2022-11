Ed Sheeran za mlade glasbenike doniral že več kot milijon evrov.

Ed Sheeran je za otroke, ki si želijo glasbene izobrazbe, doniral že več kot milijon evrov, poroča The Daily Mail . Nedavno razkriti račun njegove dobrodelne organizacije je namreč pokazal, da je pred kratkim doniral dobrih 500 tisoč evrov za nadobudne mlade glasbenike, enako vsoto pa je po delih doniral že v preteklih petih letih.

Priljubljeni glasbenik ima fundacijo Ed Sheeran Suffolk Music Foundation (ESSMF), ki je imenovana po mestu, v katerem je odrasel, z njo pa pomaga mladostnikom, ki potrebujejo finančno pomoč pri nakupu instrumentov, koncertih in prostorih za vaje. O njegovi dobrodelnosti je vir blizu zvezdnika za Sunday Mirror dejal: "Ed ni nikoli pozabil, kako težko je prišel na vrh in kakšen vpliv je imela glasba na njegovo življenje. Fantastično je, da pomaga na tak način."

Pevec je med drugim plačal približno 30.000 evrov za glasbeno opremo v srednji šoli Thomas Mills School, ki sta jo obiskovala z njegovo ženo Cherry, pomoč pa je ponudil tudi drugi šoli v svojem domačem kraju. Za obšolske dejavnosti petja in plesanja ji je doniral 19 tisoč evrov. "Razlog, da to delam v Suffolku, je, ker je to kraj, kjer sem odrasel. Še vedno živim tukaj, kjer sem se naučil igrati. Občutek imam, da sem od kraja prejel veliko podpore, zato je želim nekaj vrniti," je svojo dobrodelnost komentiral 31-letni Sheeran.