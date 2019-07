Ed Sheeran za nakup sosednjih hiš odštel več kot štiri milijone evrov

Po poročanju tujih medijev je britanski glasbenik Ed Sheeran od svojega skupno ocenjenega premoženja 142 milijonov evrov pred kratkim odštel dobre štiri milijone evrov za nakup hiš, ki mejijo na njegovo posest v Londonu. Svojo odločitev za nakup novih nepremičnin, ki jih v resnici ne potrebuje, je pojasnil z besedami, da ni želel, da bi se njegovi sosedje pritoževali zaradi potencialnega hrupa. Ta bi namreč ob njegovem glasbenem ustvarjanju in zabavah s prijatelji utegnil biti zanje precej moteč. Tako se je, kot pravi, izognil grdim sosedskim pogledom in sporom.

Medtem ko v Sussexu zaradi svojega 'divjega ribnika' sredi posesti še vedno ni dosegel odobravanja svojih tamkajšnjih sosedov, se je v okolici svoje, več kot 22 milijonov evrov vredne vile v Londonu odločil zadev lotiti nekoliko drugače. Tuji mediji navajajo, da je zato že kupil dve sosednji hiši in izpraznil stanovanje nad svojo Notting Hill restavracijo.''Ed se je že v preteklosti spopadal z jeznimi sosedi, ki so se pritoževali zaradi hrupa, ki je prihajal iz njegovega doma. Zato se je tokrat odločil zagrabiti ponujeno priložnost in kupiti okoliške nepremičnine, da bi se zavaroval pred raznimi nevšečnostmi,'' je pojasnil dobro obveščen vir. Prav nakup nepremičnin z namenom izogiba medsosedskega spora pa je uspešnega glasbenika umestil tudi na seznam nepremičninskih mogotcev. Tako naj bi, po do zdaj znanih podatkih, posedoval nepremičnine v vrednosti vsaj 52 milijonov evrov.