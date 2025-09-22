Ed Sheeran zavrnil ponudbo za prvi glasbeni nastop v vesolju

Ed Sheeran je nastopil že po vsem svetu, a v vesolju ga zaenkrat še ne bodo videli. V novem intervjuju s Scottom Millsom na BBC Radiu 2 je superzvezdnik spregovoril o tem, da je dobil ponudbo za prvi nastop v vesolju in razkril, zakaj jo je zavrnil.

"Pred časom so mi ponudili, da grem v vesolje, veste? In to me straši," je dejal 34-letnik in dodal: "Želim si iti v vesolje, vendar ko bo to, kot je leteti v Francijo, ker je to storilo že 40.000 ljudi, in lahko to preprosto rezerviraš na spletu."

Raje bi raziskal skrite kotičke sveta."Nočem biti poskusni zajček za to, ker je še vedno nevarno," je pojasnil in dodal: "Na tem planetu so kraji, kjer še nisem bil, nikoli nisem bil na Grenlandiji, rad bi šel na Grenlandijo, na tem planetu so kraji, kamor bi šel veliko raje kot v vesolje."

Pevec na prvo mesto postavlja družino."Stari, tega ne bom počel, imam otroke," je dejal oče petletne Lyre Antarctica in triletne Jupiter, ki ju ima z ženo Cherry Seaborn, in dodal: "Tega ne bom tvegal zaradi Guinnessovega rekorda. Ne bom tvegal, da moji otroci ne bodo imeli očeta."