Ed Sheeran zavrnil ponudbo za prvi glasbeni nastop v vesolju

London, 22. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

E.K.
Britanski pevec Ed Sheeran je medijem priznal, da je zavrnil možnost prvega glasbenega nastopa v vesolju, zaradi vseh možnih nevarnosti. Raje bi obiskal še neznane kraje na Zemlji, kot pa tvegal življenje za Guinnessov rekord. "Ne bom tvegal, da moji otroci ne bodo imeli očeta," je med drugim dejal oče dveh hčera.

Ed Sheeran je nastopil že po vsem svetu, a v vesolju ga zaenkrat še ne bodo videli. V novem intervjuju s Scottom Millsom na BBC Radiu 2 je superzvezdnik spregovoril o tem, da je dobil ponudbo za prvi nastop v vesolju in razkril, zakaj jo je zavrnil.

Ed Sheeran
Ed Sheeran FOTO: Profimedia

"Pred časom so mi ponudili, da grem v vesolje, veste? In to me straši," je dejal 34-letnik in dodal: "Želim si iti v vesolje, vendar ko bo to, kot je leteti v Francijo, ker je to storilo že 40.000 ljudi, in lahko to preprosto rezerviraš na spletu."

Raje bi raziskal skrite kotičke sveta."Nočem biti poskusni zajček za to, ker je še vedno nevarno," je pojasnil in dodal: "Na tem planetu so kraji, kjer še nisem bil, nikoli nisem bil na Grenlandiji, rad bi šel na Grenlandijo, na tem planetu so kraji, kamor bi šel veliko raje kot v vesolje."

Pevec na prvo mesto postavlja družino."Stari, tega ne bom počel, imam otroke," je dejal oče petletne Lyre Antarctica in triletne Jupiter, ki ju ima z ženo Cherry Seaborn, in dodal: "Tega ne bom tvegal zaradi Guinnessovega rekorda. Ne bom tvegal, da moji otroci ne bodo imeli očeta."

Preberi še Je Ed Sheeran med obiskom Dalmacije postal navijač Hajduka?

Anglež se je poleti mudil pri naših južnih sosedih, kjer je posnel videospot za novo pesem, ki jo je navdihnil njegov zakon. Pevcu naj bi bilo na Hrvaškem všeč, prav tako pa naj bi se kljub snemanju v Dalmaciji spočil.

