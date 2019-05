Ed Sheeran želi ustvariti moško različico Lady Marmalade: oboževalci niso navdušeni

Britanskega glasbenika Eda Sheerana je v njegovem domačem studiu obiskal Charlamagne tha God , radijec, katerega pravo ime je Lenard Larry McKelvey . Pogovarjala sta se o Sheeranovem novem glasbenem projektu, t.i. 'Kolaboraciji 6' in Ed je med drugim namignil, da želi združiti moči z Brunom Marsom in Justinom Bieberjem ter ustvariti moško različico sicer izrazito ženske pop skladbe Lady Marmalade.

Pod besedilo skladbe sta se podpisala Bob Crewe in Kenny Nolan, pesem pa je izstopala predvsem po delu besedila v francoščini Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?, kar pravzaprav pomeni Ali si želiš v posteljo z menoj, nocoj?. Skladba je postala hit že leta 1974, ko jo je izvedla dekliška skupina Labelle. Kasneje je doživela še nekaj različnih izvedb in priredb, med katerimi je morda najbolj izstopajoča različica, ki so jo leta 2001 izvedle glasbenice Christina Aquilera, Lil' Kim, Pink in Mya.