Ed Westwick, zvezdnik serije Opravljivka, se je razšel z 10 let mlajšo izbranko

Tamara Francesconi in Ed Westwick sta bila v razmerju dve leti.

34-letni igralec Ed Westwick in 24-letna vplivnica Tamara Francesconi sta šla po dveh letih vsak svojo pot. Po poročanju portala Daily Mail je bila Tamara tista, ki je naredila prvi korak k odločitvi, da se razideta.

Vir blizu para je za E! News dejal, da so bile razlog za Tamarino odločitev "govorice o nezvestobi", kar jo je samo še spodbudilo k odločitvi, in da je zdaj osredotočena na svojo kariero in "srečno življenje".