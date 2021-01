Eddie Izzard kot transspolna oseba v bran J. K. Rowling

Eddie Izzard je v eni od televizijskih oddaj izrazil željo, da ga ljudje naslavljajo z 'ona'. Čeprav bo še zmeraj ohranil ime Eddie, se trenutno počuti kot oseba ženskega spola. Kmalu po razkritju pa je v bran stopil tudi priljubljeni pisateljici knjig o Harryju Potterju . J. K. Rowling se je v preteklosti pogosto zapletala v nespretne izjave, ki so prizadele pripadnike transspolne skupnosti. 58-letni komik pa ji je tokrat stopil v bran.

"Ne verjamem da je Rowlingova transfobična. Treba je podrobno pregledati vsebino, ki jo je objavljala,"je dejal v nedavnem intervjuju in nadaljeval: "Ženske so v preteklosti doživljale pravi pekel. Tudi trans osebe so bile v preteklosti nevidne. Sovražim dejstvo, da se med seboj prepiramo, vseeno pa zadeva ne bo z lahkoto rešljiva. Nimam vseh odgovorov. Sprijaznil sem se s tem, da se ljudje z menoj ne strinjajo–vendar, zakaj drug drugega trpinčimo s tem?"

Rowlingova je v preteklih mesecih nanizala nekaj spornih zapisov na Twitterju, največ pozornosti pa je vzbudila objava o prispevku o enakopravnejšem svetu po epidemiji covida-19, v katerem so zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo z nobenim od spolov, ko je bilo govora o ženskah, pisali o 'osebah, ki imajo menstruacijo.'